Todo Ecuador indignado: La fea actitud de algunos hinchas de Liga de Quito en el minuto de silencio a Mario Pineida

En la última fecha de la LigaPro se están realizando homenajes con un minuto de silencio para Mario Pineida. El jugador de Barcelona SC perdió la vida en un ataque armado. No obstante, ciertos aficionados no respetaron esto y causó indignación en redes sociales.

Los hinchas se han molestado después de que se revelara que en la Copa Ecuador, en el minuto de silencio, una parte de la hinchada de Liga de Quito terminó cantando barras contra Barcelona SC, mientras se realizaba el minuto de silencio en honor a la memoria del jugador.

Esta actitud del grupo de aficionados terminó molestando a los hinchas de Barcelona SC por el comportamiento “absurdo” ante un hecho tan doloroso. Sin embargo, se debe recordar que algo similar sucedió en el 2024 cuando se dio el minuto de silencio con la muerte de Marco Angulo, pero con la hinchada de Barcelona SC.

La muerte de Mario Pineida es uno de lo hechos que más ha consternado el fútbol ecuatoriano en los últimos años en un contexto muy violento que está viviendo Ecuador. El lateral llegó a ser convocado por la Selección de Ecuador y jugó en la Copa América de 2021.

Esta actitud de estos aficionados no se corresponde con lo que fue la postura de Liga de Quito. El ‘Rey de Copas’ fue uno de los primeros equipos de la LigaPro en enviar su mensaje de condolencia a los aficionados de Barcelona SC y a la familia de Mario Pineida.

Lo qué se sabe del asesinato de Mario Pineida

Mario Pineida se encontraba en Samanes 4 cerca de una carnicería con una acompañante. Dos tipos en motocicleta lo seguían y esperaron a que se bajara de su camioneta, luego dispararon, hiriendo fatalmente al jugador y a otra mujer, mientras la madre del futbolista resultó herida.

