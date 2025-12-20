Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mario Pineida

Todo Ecuador indignado: La fea actitud de algunos hinchas de Liga de Quito en el minuto de silencio a Mario Pineida

Indignación en redes sociales por la actitud de algunos hinchas de Liga de Quito en el minuto de silencio a Mario Pineida.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
La mala actitud de algunos hinchas de Liga en el minuto de silencio a Mario Pineida
© GettyImages/ Edit BVLa mala actitud de algunos hinchas de Liga en el minuto de silencio a Mario Pineida

En la última fecha de la LigaPro se están realizando homenajes con un minuto de silencio para Mario Pineida. El jugador de Barcelona SC perdió la vida en un ataque armado. No obstante, ciertos aficionados no respetaron esto y causó indignación en redes sociales.

Los hinchas se han molestado después de que se revelara que en la Copa Ecuador, en el minuto de silencio, una parte de la hinchada de Liga de Quito terminó cantando barras contra Barcelona SC, mientras se realizaba el minuto de silencio en honor a la memoria del jugador.

Esta actitud del grupo de aficionados terminó molestando a los hinchas de Barcelona SC por el comportamiento “absurdo” ante un hecho tan doloroso. Sin embargo, se debe recordar que algo similar sucedió en el 2024 cuando se dio el minuto de silencio con la muerte de Marco Angulo, pero con la hinchada de Barcelona SC.

La muerte de Mario Pineida es uno de lo hechos que más ha consternado el fútbol ecuatoriano en los últimos años en un contexto muy violento que está viviendo Ecuador. El lateral llegó a ser convocado por la Selección de Ecuador y jugó en la Copa América de 2021.

Tweet placeholder

Esta actitud de estos aficionados no se corresponde con lo que fue la postura de Liga de Quito. El ‘Rey de Copas’ fue uno de los primeros equipos de la LigaPro en enviar su mensaje de condolencia a los aficionados de Barcelona SC y a la familia de Mario Pineida.

Publicidad

Lo qué se sabe del asesinato de Mario Pineida

Revelan una nueva hipótesis sobre el lamentable asesinato de Mario Pineida

ver también

Revelan una nueva hipótesis sobre el lamentable asesinato de Mario Pineida

Mario Pineida se encontraba en Samanes 4 cerca de una carnicería con una acompañante. Dos tipos en motocicleta lo seguían y esperaron a que se bajara de su camioneta, luego dispararon, hiriendo fatalmente al jugador y a otra mujer, mientras la madre del futbolista resultó herida.

En síntesis:

  • Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, falleció tras un ataque armado en Samanes 4.
  • Hinchas de Liga de Quito interrumpieron el minuto de silencio con cánticos contra su rival.
  • El lateral fue seleccionado de Ecuador y disputó la Copa América de 2021 anteriormente.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Barcelona SC podría recibir una cantidad de dinero inesperada por Eduard Bello
Fútbol de Ecuador

Barcelona SC podría recibir una cantidad de dinero inesperada por Eduard Bello

Todo Ecuador consternado: El informe sobre Moisés Caicedo que preocupa a todos ¿Se puede romper?
Fútbol de Ecuador

Todo Ecuador consternado: El informe sobre Moisés Caicedo que preocupa a todos ¿Se puede romper?

Mercado de pases 2026: Diogo Bagüí se va de Emelec y no dejará un solo centavo por este motivo
Fútbol de Ecuador

Mercado de pases 2026: Diogo Bagüí se va de Emelec y no dejará un solo centavo por este motivo

¿Qué pasó? Expulsaron a Almeyda durante el descanso de Real Madrid vs. Sevilla
LaLiga

¿Qué pasó? Expulsaron a Almeyda durante el descanso de Real Madrid vs. Sevilla

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo