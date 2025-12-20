Es tendencia:
Barcelona SC podría recibir una cantidad de dinero inesperada por Eduard Bello

Eduard Bello podría significar esta cantidad de dinero para Barcelona SC

Por Jose Cedeño Mendoza

La fortuna que ganaría Barcelona SC por Eduard Bello
© Imago/ Edit BVLa fortuna que ganaría Barcelona SC por Eduard Bello

Eduard Bello aún es jugador de Barcelona SC y el jugador venezolano tiene contrato con el equipo ecuatoriano para 2026. Sin embargo, el volante gusta y mucho a Universidad Católica de Chile, donde jugó esta temporada, y no lo quieren perder.

Barcelona SC ya no aceptaría otra oferta de préstamo por Eduard Bello, y estaría escuchando ofertas para venderlo. La U quiere hacer efectiva la opción de compra y llevárselo, pero no pagando los más de 1.5 millones que estarían pidiendo desde Guayaquil.

Desde Chile revelan que la Católica pondría más de 800.000 dólares para comprar a Bello. El venezolano no contaría para Ismael Rescalvo ni la directiva en 2026, por lo cual, todo parece dado para que ambas partes terminen llegando a un acuerdo para el fichaje.

Bello llegó a Barcelona SC tras una gran Copa América en 2024. Sin embargo, no pudo demostrar el nivel que se le había visto a nivel de Selección. De ahí que, en 2025 el futbolista fuera cedido a Católica, donde tuvo un rendimiento que gustó a la directiva y cuerpo técnico.

Barcelona SC ya trabaja en lo que será su plantilla para la temporada 2026, donde el equipo ecuatoriano quiere discutir nuevamente todos los torneos. De ahí que, también en el club se estén pensando seriamente en las próximas salidas, y ya haya una lista de 10 jugadores.

Las estadísticas de Eduard Bello en esta temporada

En toda esta temporada en Chile, Eduard Bello ha jugado 31 partidos entre todas las competencias. Marcando 7 goles y dando 3 asistencias. Lleva en cancha más de 1.700 minutos. Su valor de mercado sería superior al millón de dólares, de acuerdo al portal Transfermark.

En síntesis:

  • Eduard Bello tiene contrato con Barcelona SC pero interesa a Universidad Católica de Chile.
  • El club chileno ofrecería más de 800.000 dólares para comprar definitivamente al volante venezolano.
  • El futbolista registró 31 partidos jugados, 7 goles y 3 asistencias durante esta temporada.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
