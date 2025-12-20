Mercado de pases 2026: Diogo Bagüí se va de Emelec y no dejará un solo centavo por este motivo

Diogo Bagüí es el nuevo jugador de Emelec que dejará el plantel para 2026. El joven central ecuatoriano no seguirá en el club, e incluso ni viajó a Cuenca para disputar el último partido de la temporada con el ‘Bombillo’. Sin embargo, su salida no le dejaría réditos económicos al equipo ecuatoriano.

El club intentó renovar a Diogo Bagüí en varias ocasiones durante 2025, el central no firmó un nuevo contrato y el que tiene con el ‘Bombillo’ finaliza el 31 de este mes. Por lo cual, el defensor ecuatoriano se marchará “gratis” y se pierde una venta millonaria.

Emelec perdió la chance de hacer una venta muy importante para su historia, ya que desde hace algunos meses se reveló que el pase de Bagüí, para salir al extranjero, superaba los 5 millones, dinero que ahora el ‘Bombillo’ no podrá ganar en su venta.

Por otro lado, son varios los motivos que “obligan” a Diogo a marcharse, pero sobre todo está que el club no le puede pagar los salarios de esta temporada, y eso ya hace muy complicado pensar en una renovación donde le puedan aumentar el sueldo.

Bagüí se marchará de Emelec. (Foto: Imago)

Diferentes informes revelan que Bagüí estaría en planes de equipos de la MLS y también de México. El central definiría su club en las siguientes semanas y se revelaría al fútbol ecuatoriano, donde va uno de los mejores centrales del futuro del país.

El valor de mercado de Diogo Bagüí

Actualmente, Diogo Bagüí tiene un valor de mercado de 1 millón de dólares, según la información de Transfermark. El central recibirá una prima de fichaje seguramente por llegar a un nuevo club, pero de ese dinero Emelec no terminará viendo nada.

Los números de Diogo Bagüí en esta temporada con Emelec

En toda la temporada con Emelec, Diogo Bagüí jugó con el ‘Bombillo’ un total de 37 partidos entre todas las competencias. Marcando 1 gol y dando más de 3.200 minutos en cancha. Fue uno de los mejores jugadores del ‘Bombillo’ durante toda la temporada.

