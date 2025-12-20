Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

Mercado de pases 2026: Diogo Bagüí se va de Emelec y no dejará un solo centavo por este motivo

Diogo Bagüí no le deja ni un solo centavo a Emelec por su marcha a otro club.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Bagüí se va de Emelec y el 'Bombillo' no gana 1 centavo
© APi/ Edit BVBagüí se va de Emelec y el 'Bombillo' no gana 1 centavo

Diogo Bagüí es el nuevo jugador de Emelec que dejará el plantel para 2026. El joven central ecuatoriano no seguirá en el club, e incluso ni viajó a Cuenca para disputar el último partido de la temporada con el ‘Bombillo’. Sin embargo, su salida no le dejaría réditos económicos al equipo ecuatoriano.

El club intentó renovar a Diogo Bagüí en varias ocasiones durante 2025, el central no firmó un nuevo contrato y el que tiene con el ‘Bombillo’ finaliza el 31 de este mes. Por lo cual, el defensor ecuatoriano se marchará “gratis” y se pierde una venta millonaria.

Emelec perdió la chance de hacer una venta muy importante para su historia, ya que desde hace algunos meses se reveló que el pase de Bagüí, para salir al extranjero, superaba los 5 millones, dinero que ahora el ‘Bombillo’ no podrá ganar en su venta.

Por otro lado, son varios los motivos que “obligan” a Diogo a marcharse, pero sobre todo está que el club no le puede pagar los salarios de esta temporada, y eso ya hace muy complicado pensar en una renovación donde le puedan aumentar el sueldo.

Bagüí se marchará de Emelec. (Foto: Imago)

Bagüí se marchará de Emelec. (Foto: Imago)

Diferentes informes revelan que Bagüí estaría en planes de equipos de la MLS y también de México. El central definiría su club en las siguientes semanas y se revelaría al fútbol ecuatoriano, donde va uno de los mejores centrales del futuro del país.

Publicidad

El valor de mercado de Diogo Bagüí

Jeremy Arévalo se despide de Racing de Santander con un golazo y el lunes este sería su nuevo equipo

ver también

Jeremy Arévalo se despide de Racing de Santander con un golazo y el lunes este sería su nuevo equipo

Actualmente, Diogo Bagüí tiene un valor de mercado de 1 millón de dólares, según la información de Transfermark. El central recibirá una prima de fichaje seguramente por llegar a un nuevo club, pero de ese dinero Emelec no terminará viendo nada.

Los números de Diogo Bagüí en esta temporada con Emelec

En toda la temporada con Emelec, Diogo Bagüí jugó con el ‘Bombillo’ un total de 37 partidos entre todas las competencias. Marcando 1 gol y dando más de 3.200 minutos en cancha. Fue uno de los mejores jugadores del ‘Bombillo’ durante toda la temporada.

Encuesta

¿Quién pierde más con esta salida?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En síntesis:

  • Diogo Bagüí dejará Emelec tras disputar 37 partidos y 3.200 minutos en la temporada.
  • El contrato del defensa central con el equipo ecuatoriano finaliza el 31 de diciembre.
  • El club pierde una posible venta de 5 millones al marcharse el jugador gratis.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Jeremy Arévalo se despide de Racing de Santander con un golazo y el lunes este sería su nuevo equipo
Fútbol de Ecuador

Jeremy Arévalo se despide de Racing de Santander con un golazo y el lunes este sería su nuevo equipo

Revelan una nueva hipótesis sobre el lamentable asesinato de Mario Pineida
Fútbol de Ecuador

Revelan una nueva hipótesis sobre el lamentable asesinato de Mario Pineida

Sebastián Beccacece recibe una noticia que lo aleja de la Selección de Ecuador tras el Mundial 2026
Fútbol de Ecuador

Sebastián Beccacece recibe una noticia que lo aleja de la Selección de Ecuador tras el Mundial 2026

FIFA le da la peor noticia de todas a Cristiano Ronaldo y celebra todo Colombia para el Mundial 2026
Fútbol de Colombia

FIFA le da la peor noticia de todas a Cristiano Ronaldo y celebra todo Colombia para el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo