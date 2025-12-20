Sebastián Beccacece es el DT de la Selección de Ecuador y lo será en el Mundial de 2026, sin embargo, todo parece indicar que después de ese torneo el entrenador abandonará ‘La Tri’. ¿El motivo? El cambio dirigencial confirmado que tendrá la FEF.

La Asamblea Nacional de Ecuador acabó de aprobar varios artículos que cambian la Ley del Deporte. Donde lo que más se destaca es que se cierra la puerta de posibles terceros periodos para las elecciones de los directorios de los clubes y federaciones.

Por lo cual, Francisco Egas no podrá ser reelecto en la FEF y eso lo cambia todo para el Mundial 2026. Ya que, los candidatos que han asomado para hacerse con la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol han mostrado que no apoyan a Beccacece.

Entonces, sin Francisco Egas para un nuevo periodo en la FEF el futuro de Beccacece sería otro después del Mundial 2026. Aún no se ha concretado la fecha en la que se realizarían las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se especula con marzo o finales de año.

Beccacece se aleja de la Selección de Ecuador para 2026. (Foto: GettyImages)

Aunque haya elecciones en el mes de marzo y resulte ganador un presidente que no cuenta con Beccacece, se ve poco probable que el directivo lo despida antes del Mundial 2026. Por lo cual, es un 99% seguro que el DT dirigirá la Copa del Mundo para Ecuador.

Los números de Beccacece para el Mundial 2026

Sebastián Beccacece lleva con la Selección de Ecuador un total de 16 partidos. El DT suma 6 victorias, 9 empates y 1 sola derrota. Asimismo, el entrenador dejó a Ecuador en el segundo lugar de las Eliminatorias y lo clasificó para el quinto mundial de su historia.

