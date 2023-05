La agenda de lo que queda del 2023 está repleta de juegos: sin ir más lejos, estamos a pocos días del estreno de títulos tan anticipados como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ahora podemos sumar uno más a la lista: hablamos de Chrono Odyssey, un nuevo MMORPG que pinta muy bien.

Por parte de la compañía coreana NPIXEL, el estudio detrás de Gran Saga, llega este nuevo lanzamiento, un MMORPG de fantasía medieval. Se presentó hoy con un nuevo tráiler de gameplay por primera vez, y la realidad es que muchos quedaron deslumbrados por su fidelidad gráfica.

Tráiler nuevo de gameplay de Chrono Odyssey

El juego, que está siendo desarrollado con Unreal Engine 5, llamó mucho la atención por lo bien que se ve. Es un título ambientado en el mundo de Setera, en el que los jugadore spodrán manipular el tiempo y el espacio.

Podrás elegir entre seis clases de personaje (Espadachín, Ranger, Hechicero, Paladín, Berserker y Asesino), y podrás editar tu protagonista a medida. Destaca por sus combates frenéticos y desafiantes, además de que tendrás que pelear por controlar territorios del mapa.

Cuándo sale Chrono Odyssey y en qué plataformas

Todavía no sabemos cuándo estará disponible Chrono Odyssey ya que no revelaron una ventana de lanzamiento. Sin embargo sí sabemos que estará disponible en PS5, Xbox Series X|S, y PC.