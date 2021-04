Así se verá Subnautica: Below Zero en PS5

Hoy, Sony transmitió en vivo su nuevo State of Play, y si bien este se centró en el nuevo gameplay de Ratchet & Clank: A Rift Apart, también tuvimos un primer vistazo de cómo será Subnautica: Below Zero en PS5.

El juego de exploración submarina mostró más de su mismo en un corto trailer, que presume de sus gráficos en la consola next-gen. El juego de Unknown Worlds llegará a 4K y 60 FPS en PS5, además de que disfrutará de las tecnologías exclusivas de DualSense como los gatillos adaptivos.

Transcurrirá un año después de los eventos de su predecesor, y tendrá un mayor enfoque en elementos de supervivencia, ya que nos dejará recolectar materiales, construir herramientas, y gestionar nuestra hambre y sed mientras evadimos monstruos acuáticos.

Subnautica: Below Zero se lanzará el 14 de mayo para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, y PC. Aquellos que ya tengan el juego en PlayStation 4 podrán conseguir gratis la mejora next-gen. Para ver el resto de las novedades del State of Play, puedes entrar aquí.

