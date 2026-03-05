Es tendencia:
Emelec sumará otro fichaje extranjero ¿llega para el Clásico del Astillero?

Emelec está en conversaciones para sumar un nuevo fichaje extranjero tras solo un partido jugado, esto con el Clásico del Astillero cerca.

Por Gustavo Dávila

Parece que Vicente Sánchez escuchó a los hinchas de Emelec y está en planes de contratar un nuevo refuerzo para este 2026. La pregunta ahora es si alcanzará a llegar al Clásico del Astillero de este sábado.

Ulises Ciccioli, lateral derecho de SD Aucas, sería el nuevo refuerzo de Emelec según medios guayaquileños. Esa posición tiene por ahora solo a Romario Caicedo como variante.

Con la llegada del nuevo lateral derecho, Emelec habría renovado totalmente a todas las posiciones, salvo el arquero cuya titularidad sigue perteneicendo a Pedro Ortiz.

En este arranque de temporada, Emelec solo tiene un empate en un partido, tras reprogramar su primera jornada contra U. Católica. Aún así por sanciones deportivas tiene -2 en la tabla.

La nueva directiva trabaja ya en la llegada de Ciccioli para que pueda ser habilitado lo más pronto posible. Ha anotado 2 goles y dado 3 asistencias en 37 partidos en el 2025.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

Ulises Ciccioli – Aucas.

En resumen

  • Ulises Ciccioli, lateral de Aucas, es el perfil elegido para reforzar la defensa de Emelec.
  • El futbolista argentino registró 2 goles y 3 asistencias en 37 partidos durante el 2025.
  • Emelec mantiene una sanción de -3 puntos por deudas financieras en el inicio del torneo
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
