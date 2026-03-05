Emelec sumará otro fichaje extranjero ¿llega para el Clásico del Astillero?

Parece que Vicente Sánchez escuchó a los hinchas de Emelec y está en planes de contratar un nuevo refuerzo para este 2026. La pregunta ahora es si alcanzará a llegar al Clásico del Astillero de este sábado.

Ulises Ciccioli, lateral derecho de SD Aucas, sería el nuevo refuerzo de Emelec según medios guayaquileños. Esa posición tiene por ahora solo a Romario Caicedo como variante.

Con la llegada del nuevo lateral derecho, Emelec habría renovado totalmente a todas las posiciones, salvo el arquero cuya titularidad sigue perteneicendo a Pedro Ortiz.

En este arranque de temporada, Emelec solo tiene un empate en un partido, tras reprogramar su primera jornada contra U. Católica. Aún así por sanciones deportivas tiene -2 en la tabla.

La nueva directiva trabaja ya en la llegada de Ciccioli para que pueda ser habilitado lo más pronto posible. Ha anotado 2 goles y dado 3 asistencias en 37 partidos en el 2025.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

Ulises Ciccioli – Aucas.

