Emelec sumará otro fichaje extranjero ¿llega para el Clásico del Astillero?

Parece que Vicente Sánchez escuchó a los hinchas de Emelec y está en planes de contratar un nuevo refuerzo para este 2026. La pregunta ahora es si alcanzará a llegar al Clásico del Astillero de este sábado.
Ulises Ciccioli, lateral derecho de SD Aucas, sería el nuevo refuerzo de Emelec según medios guayaquileños. Esa posición tiene por ahora solo a Romario Caicedo como variante.
Con la llegada del nuevo lateral derecho, Emelec habría renovado totalmente a todas las posiciones, salvo el arquero cuya titularidad sigue perteneicendo a Pedro Ortiz.
En este arranque de temporada, Emelec solo tiene un empate en un partido, tras reprogramar su primera jornada contra U. Católica. Aún así por sanciones deportivas tiene -2 en la tabla.
La nueva directiva trabaja ya en la llegada de Ciccioli para que pueda ser habilitado lo más pronto posible. Ha anotado 2 goles y dado 3 asistencias en 37 partidos en el 2025.
Los fichajes que tiene Emelec para 2026
Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.
En resumen
- Ulises Ciccioli, lateral de Aucas, es el perfil elegido para reforzar la defensa de Emelec.
- El futbolista argentino registró 2 goles y 3 asistencias en 37 partidos durante el 2025.
- Emelec mantiene una sanción de -3 puntos por deudas financieras en el inicio del torneo