Se arma la dupla de ataque de Colombia: así llegan Luis Suárez y Luis Díaz de cara al Mundial

Colombia sueña en lo que supondrá su regreso a la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. No es para menos teniendo en cuenta que se tratará de la última gran edición de James Rodríguez al frente del combinado cafetero. Pero también por una serie de nombres que prometen como nunca darle alegrías al equipo de Néstor Lorenzo. Los números justifican pedir a gritos una dupla en ataque conformada por Luis Javier Suárez y Luis Díaz a partir de mediados del mes de junio.

Empecemos con el 9 del Sporting Lisboa. No hay latino con más goles en Europa por estas fechas. Luis Suárez firma hasta la fecha, y como reemplazante de Viktor Gyökeres en Portugal, un total de 30 goles en 38 partidos con un equipo que marcha segundo en su liga y solo a 4 puntos del líder Porto. Tras una carrera en el viejo continente plagada de pasos por conjuntos de segundo o tercer nivel, el samario se ha salido por todo lo alto en una campaña donde repetimos ningún futbolista nacido en nuestra parte del mundo le supera en cantidad de gritos sagrados por Europa.

Mirando a Luis Díaz también encontramos grandes rendimientos. 19 goles y 12 asistencias en 34 partidos con Bayern Múnich no los hace cualquiera en su primer año por Baviera. Ya ha ganado la Supercopa de Alemania y ha sido vital para que el proyecto de Vincent Kompany mande tanto en Bundesliga como en una Champions League donde atalante su próximo desafío. Se sabe que James Rodríguez será titular, lo mismo ocurre con el Guajiro y lo único que queda es encontrarles los socios ideales para la gran cita.

Si miramos sus números con selección hay con que ilusionarse. A lo largo de 70 partidos oficiales Luis Díaz ya suma 21 goles con Colombia. No son ni mucho menos números flojos teniendo en cuenta que Radamel Falcao García ni siquiera pudo llegar a los 40 gritos sagrados con el equipo cafetero. Es la cara viva de un proyecto donde la figura de James por supuesto se lleva los focos a nivel nacional, pero donde lentamente hay que encontrarle un heredero en cuanto a relevancia se refiere. Luis Suárez de momento suma también en su carrera por ser el 9.

Luis Díaz y Luis Suárez ya dieron pruebas de lo que pueden hacer ante Venezuela: GETTY

El goleador del Sporting de Lisboa suma 4 goles en 8 partidos con Colombia. Buena parte de estos han llegado en el ciclo de Néstor Lorenzo y en tiempos donde todavía el equipo cafetero deshoja la Margarita buscando al heredero de Radamel Falcao García. La velocidad del futbolista del Bayern Múnich y la pegada del samario que en la capital de Portugal es el mejor 9 de toda Europa en cuanto a los latinos se refiere, hace soñar a más de uno con una dupla que pueda para empezar quitarle la primera plaza del grupo a Cristiano Ronaldo y compañía.

Luis Suárez, enésimo que se mida la maldición de Falcao

El retiro del Tigre de la selección cafetera dejó un vacío que de momento no tiene forma de llenarse. Delanteros de la talla de Duván Zapata, Luis Muriel, Carlos Bacca, Rafael Santos borré, Miguel Ángel Borja o John Córdoba han hecho carrera lejos de territorio colombiano a base de goles y talento. Pero diferente es la cuestión cuando hay que ponerse un dorsal 9 donde las comparaciones con Radamel son tan inevitables como injustas. Luis Javier Suárez se mide a una tarea más allá de registros y donde existe una vara más que alta gracias al actual delantero de Millonarios.

Para que nos hagamos una idea de lo difícil que se hace esta campaña, Carlos Bacca con 15 goles en su paso por la selección cafetera es el que más tantos sumó antes, durante y después de la era Falcao. Es para muchos el mejor futbolista en la historia del país, también un embajador más allá de lo futbolístico e igualmente un vacío que el Néstor Lorenzo tendrá que decidir quién llena dentro de algunas semanas en la doble Fecha FIFA ante rivales como Croacia o Francia.

Datos claves

Luis Javier Suárez es el máximo goleador latino en Europa con 30 goles .

es el máximo goleador latino en Europa con . El extremo Luis Díaz registra 19 goles y 12 asistencias con el Bayern Múnich.

registra y con el Bayern Múnich. Colombia enfrentará a Croacia y Francia en la próxima doble fecha FIFA.

