Epic Games ha acostumbrado a los usuarios de su plataforma de juegos para PC, la Epic Games Store, a regalarles un título cada semana, el cual pueden añadir a su biblioteca y tener gratis para siempre. Sin embargo, este jueves esa promoción se triplicará y nos entregarán tres juegos gratis.

Los títulos que tendremos disponibles a partir del mediodía de este jueves 18 de noviembre serán Guild Of Dungeoneering, Kid a Mnesia Exhibition y Never Alone, juegos que probablemente no te suenen demasiado, pero a los que no está de más echarles un vistazo.

El primero de ellos es un juego de mazmorras y combate de cartas por turnos. Sin embargo, tu control no será sobre el héroe que busca superar el desafío. En su lugar, serás quien construya la mazmorra, colocando salas, mosntruos, trampas y el botín para el vencedor.

Sobre Kid a Mnesia Exhibition realmente no se sabe mucho, ya que su lanzamiento oficial será este jueves, y llegará como una forma de conmemorar los 21 años de los clásicos del grupo Radiohead, "Kid A" y "Amnesiac".Se trata de un universo invertido desarrollado por Epic Games, y realmente no tiene una historia que seguir.

Finalmente, el mejor de estos títulos es sin dudas Never Alone. Se trata de un puzzle de plataformas inspirado en un cuento tradicional de Alaska transformado en videojuego. Se puede jugar en sólo o cooperativo, y deberás llevar a los personajes para que alcancen su objetivo superando tudnras heladas, abismos de hielo, cavernas subterráneas y enfrentas varios enemigos.

Estos juegos estarán disponibles el próximo 18 de noviembre gratis desde las 12:00hs (ARG) en la Epic Games Store.