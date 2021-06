Guilty Gear Strive se estrena con éxito total y es lo más vendido en Steam

Como cada lunes, los reportes de Steamdb llegan y revelan cómo han ido las ventas de juegos en la plataforma de Valve a lo largo de los últimos siete días. Y, sorprendentemente, Guilty Gear Strive se ha llevado el número 1 de ventas en Steam.

Si bien es un juego nuevo, lanzado el pasado viernes, Guilty Gear Strive no era un título tan anticipado, y aún así logró alcanzar el top de ventas, a la vez que se transformó en el mejor estreno de la franquicia Guilty Gear con sus números iniciales. También ocupó el tercer lugar, pero con una opción de compra diferente, ya que Steam los reconoce por separado.

El Top 3 se completó con It Takes Two, una aventura de las mejores que se lanzaron este año, en la que dos jugadores deben cooperar en todo momento si quieren pasarse el juego. El Top 10 de ventas de Steam de esta semana quedó de la siguiente manera:

Los 10 juegos más vendidos de la semana en Steam

1- Guilty Gear Strive

2- It Takes Two

3- Guilty Gear Strive

4- Battlefield 2042

5- Valve Index VR Kit

6- Going Medieval

7- CS:GO Prime Status Upgrade

8- Battlefield V

9- Grand Theft Auto V

10- ARK: Genesis Season Pass

Otras de las entradas destacadas en esta lista son las de Battlefield 2042, que ya está disponible para preordenar, de cara a su lanzamiento del 22 de octubre, y el Prime de CS:GO, el cual es necesario para poder jugar partidas clasificatorias luego de la última actualización de Valve.

