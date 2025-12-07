Jeremy Arevalo dará el salto a un gigante de Inglaterra y sorprende a todos

En tan solo un año, la carrera de Jeremy Arevalo podría tener un salto totalmente abismal. El extremo ecuatoriano pasaría de la segunda división de España a uno de los gigantes de la Premier League.

Según el periodista @Twotrepi, Jeremy Arevalo podría fichar por el Racing de Estrasburgo de Francia, sin embargo el grupo Blue Co. le ha dicho que la temporada siguiente a esta, sería traspaso al Chelsea.

El gigante de Inglaterra comparte dueños con el club de la Ligue 1 y es muy normal que compartan jugadores, caso de Audrey Santos y el mismo ecuatoriano Kendry Páez.

El Racing de Santander saber que hay varios clubes detrás del seleccionado ecuatoriano y que están dispuestos a pagar los 7 millones de euros que están fijados en su cláusula de salida.

Stuttgart de Alemania, Benfica de Portugal, Celta de Vigo de España y clubes de toda Europa se han fijado en Arevalo, quien fue convocado a la Selección de Ecuador por primera vez en noviembre.

Las estadísticas de Jeremy Arévalo en esta temporada

En lo que va de temporada, Jeremy Arévalo ya ha marcado con Racing un total de 7 goles en 15 partidos, entre todas las competencias. El ecuatoriano ha aflojado un poco en los últimos días, esto también porque no es titular indiscutible en el once.

Jeremy Arevalo debut selección de Ecuador. Foto: La Tri

El valor de mercado de Jeremy Arévalo

Actualmente, Jeremy Arévalo tiene un valor de mercado de 1 millón de euros. Sin embargo, Racing reveló que el ecuatoriano solo se iría si algún equipo decide pagar su cuota de rescisión, la cual asciende a más de 7 millones de euros, siendo un negocio importante para el club.

