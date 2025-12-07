¿Se va si pierde con Manchester City? La respuesta de Xabi Alonso a su futuro en Real Madrid

Tras poco más de un mes, Real Madrid volvía a ser local en un estadio Santiago Bernabéu donde Celta de Vigo es el último rival antes de tener que medir fuerzas con Pep Guardiola y Manchester City La Champions League asoma en el horizonte, pero hoy tocaba duelo de LaLiga ante un conjunto gallego que llegaba al coliseo blanco con Barcelona hinchando en la sombra. Los de Xabi Alonso, obligados a vencer. El vasco, cuestionado por su continuidad

“¿Si me siento con fuerzas para levantar esto? Sin dudas. Todos tenemos que estar unidos para levantar esto. Todos estábamos enfadados. No era lo queríamos. La lesión de Mili nos ha hecho daño. Hay que intentar pasar páginas lo más rápido posible. Son solo 3 puntos, queda mucha liga”, primeras reflexiones de un Xabi Alonso que no tuvo problemas en responder a las varias preguntas que se le hicieron sobre su futuro. Entiende las críticas a su figura y a un sistema que no se consolida. Sobre un posible despido marcó: “Nosotros pensamos en lo siguiente. Está claro que al aficionado esta derrota en casa le duele, pero hay que mirar hacia adelante siempre, con orgullo y exigencia”.

Courtois; Asencio, Militao, Carreras, Fran García; Tchouaméni, Guler, Bellingham; Valverde, Vinicius y Mbappé fueron los elegidos por Xabi Alonso. No tenía mucho más el vasco teniendo en cuenta las bajas de su equipo, así como la necesidad de cuidar piezas pensando en el City. Por esto y en este sentido, la ausencia de Antonio Rudiger se hacía más que evidente en la antesala del choque. ¿Celta de Vigo? Con Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Miguel Román, Carreira: Pablo Durán, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias de entrada.

Superado en todos sentidos, los blancos se quedan a un total 4 puntos del Barcelona en la lucha por LaLiga. El equipo de Alonso solo ganó dos de los últimos 7 partidos, con un saldo que en cuanto al torneo local les hace sumar apenas 6 de los últimos 15 puntos en el torneo local. Veremos si ante Pep Guardiola y su Manchester City, puede haber novedades en cuanto al vestuario del club.

El día miércoles Real Madrid volverá a la actividad. Será en uno de los dos últimos partidos en casa que le quedan en este 2025 a las filas de Xabi Alonso. Manchester City, en racha y amenazando la punta de la Premier League de Inglaterra, lentamente es tema de conversación en un estadio Santiago Bernabéu sin margen de error ante los gallegos.

