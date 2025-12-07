Daniel Muñoz ha demostrado ser un acierto para el Crystal Palace de la Premier League y ahora el club de Londres iría por otro seleccionado colombiano. Reportan que ojeadores del Palace han insistido en el fichaje de otro compatriota.

El periodista Alan Nixon señala que Marino Hinestroza ha gustado a los ojeadores y que recomendaron a la directiva del Crystal Palace ficharlo. Así la figura de Atlético Nacional de Colombia suma otro interesado para dar el salto al exterior.

A sus 23 años podría dar el primer salto a Europa luego de haber estado ya en el exterior pero en ligas menos competitivas como la MLS y la Liga MX. Actualmente también tiene sondeos de Brasil.

A inicios de año hubo rumores de Boca Juniors de Argentina y Botafogo de Brasil, sin embargo nunca llegaron ofertas formales. Son al menos siete millones de dólares lo que pedirán por el seleccionado colombiano.

Con la posibilidad de que Hinestroza sea convocado por Néstor Lorenzo al Mundial 2026, los ‘Verdolagas’ podrían esperar hasta luego de la Copa del Mundo para fichar.

Los títulos de Marino Hinestroza en su carrera

En Atlético Nacional, Hinestroza ya lleva la Copa Colombia, un torneo clausura y una Superliga de Colombia, en México también gritó campeón del Apertura 2022.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Histórico! AC Milan tiene casi cerrado a jugador colombiano

Marino Hinestroza – Pachuca.

En resumen