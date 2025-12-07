Es tendencia:
Crystal Palace juntaría a otro colombiano con Daniel Muñoz

El Crystal Palace apostaría por un segundo jugador colombiano para la siguiente temporada europea tras el éxito de Daniel Muñoz.

Por Gustavo Dávila

Crystal Palace juntaría a otro colombiano con Daniel Muñoz Foto; Getty
Crystal Palace juntaría a otro colombiano con Daniel Muñoz Foto; Getty

Daniel Muñoz ha demostrado ser un acierto para el Crystal Palace de la Premier League y ahora el club de Londres iría por otro seleccionado colombiano. Reportan que ojeadores del Palace han insistido en el fichaje de otro compatriota.

El periodista Alan Nixon señala que Marino Hinestroza ha gustado a los ojeadores y que recomendaron a la directiva del Crystal Palace ficharlo. Así la figura de Atlético Nacional de Colombia suma otro interesado para dar el salto al exterior.

A sus 23 años podría dar el primer salto a Europa luego de haber estado ya en el exterior pero en ligas menos competitivas como la MLS y la Liga MX. Actualmente también tiene sondeos de Brasil.

A inicios de año hubo rumores de Boca Juniors de Argentina y Botafogo de Brasil, sin embargo nunca llegaron ofertas formales. Son al menos siete millones de dólares lo que pedirán por el seleccionado colombiano.

Con la posibilidad de que Hinestroza sea convocado por Néstor Lorenzo al Mundial 2026, los ‘Verdolagas’ podrían esperar hasta luego de la Copa del Mundo para fichar.

Los títulos de Marino Hinestroza en su carrera

En Atlético Nacional, Hinestroza ya lleva la Copa Colombia, un torneo clausura y una Superliga de Colombia, en México también gritó campeón del Apertura 2022.

En resumen

  • Crystal Palace de la Premier League, donde juega Daniel Muñoz, está interesado en fichar a otro seleccionado colombiano: Marino Hinestroza.
  • El periodista Alan Nixon reporta que los ojeadores del Palace recomendaron el fichaje de Hinestroza, figura de Atlético Nacional.
  • Atlético Nacional pediría al menos siete millones de dólares por el jugador de 23 años.
  • Hinestroza también tiene sondeos de Brasil.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
