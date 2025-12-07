Aseguran que Emelec está cerca de “perder la categoría” ¿qué ocurre?

En Emelec sigue la crisis semanal y es que ahora acusan a un grupo de personas externas de querer hacer un ‘golpe de Estado’ para un cambio de directiva. Otras voces aseguran que esto podría generar una “pérdida de categoría”.

Según reportaron varios periodistas, Luis Barrezueta actual miembro del directorio de Emelec hizo viral un mensaje en donde acusa a Christian Noboa, ‘Chalo’ Vargas, César Avilés y Carlos Puga, estos últimos de la pasada directiva, de querer nombrar un interventor la siguiente semana.

Esto ocasionaría un llamado de elecciones nuevamente para una posible salida de Jorge Guzmán, sin embargo según el actual directivo esto tendría consecuencias adversas.

“Si esto ocurre Emelec perdería la categoría por no poder pagar deudas FIFA, deudas a jugadores, contratar refuerzos. La maldad de la directiva anterior no tiene límite”, sostuvo en el viral mensaje.

Públicamente Christian Noboa ha dejado claro que le gustaría ser presidente de Emelec en un futuro, pero nunca se ha referido a querer que haya un cambio inmediato.

Mensaje viral en redes de Luis Barrezueta.

¿Por qué Emelec podría perder la categoría si nombran un interventor?

La figura de un interventor consta en que una autoridad externa nombre a los encargados de administrar al club mientras se convoca al proceso, sin embargo no tendría pleno de poderes. El interventor solo podrá usar recursos para pagar lo esencial e inmedato (como salarios o servicios básicos) más no deudas hasta que el Ministerio de Deportes lo disponga.

El problema radica en que las deudas FIFA tienen plazos estimados a cumplirse, caso contrario podría tener sanciones deportivas. Emelec tiene varias deudas en instancia FIFA.

