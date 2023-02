San Valentín es una fecha especial en la que las parejas celebran su relación y su amor, y cada vez son más las que deben el haberse conocido a los videojuegos y las que disfrutan jugar juntas. Es por ello que aquí te dejamos las diez mejores opciones para jugar con tu pareja en San Valentín:

10- KeyWe

PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series/Switch/PC

KeyWe es un adorable juego cooperativo de puzles postales protagonizado por dos pequeños kiwis que trabajan en una peculiar oficina de correos. Deben saltar, aletear y dar culazos por un paisaje interactivo lleno de palancas, campanas y botones para que los mensajes se entreguen a tiempo.

9- Haven

PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series/Switch/PC

Dos amantes lo dejan todo y escapan a un remoto planeta para estar juntos. Deslízate por misteriosos paisajes, explora un mundo hecho pedazos y enfréntate a quienes buscan separarlos en este RPG de aventuras sobre el amor, la rebelión y la libertad.

8- Stardew Valley

PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series/Switch/PC

Lo que comenzó como un juego donde tenías que hacer prosperar a la granja heredada de tu abuelo se convirtió en toda una aventura de vida que no te querrás perder desde que el multijugador cooperativo fue añadido al juego. Disfruta de esta mágica experiencia con tu pareja.

7- Never Alone

PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series/Switch/PC

Never Alone es un juego hermoso de plataformas, donde descubrirás una historia fascinante y bellísima contada con la comunidad nativa de Alaska y descubrir la aventura de Nuna y Fox mientras buscan el origen de una ventisca eterna que amenaza la supervivencia de todo cuanto conocen.

6- Unravel 2

PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series/Switch/PC

Este puzzle distribuído por Electronic Arts sentó las bases para It Takes Two, por lo que no puedes desaprovechar la oportunidad de jugarlo. Sigue la historia de esta pareja de Yarnys, dos pequeños seres hehos de lana conectados por una hebra mientras superas los obstáculos y aflora la comunicación y coordinación entre ambos.

5- We Were Here

PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series/PC

Este título, y toda su saga, están hechos para jugar en forma cooperativa remota, por lo que si no puedes pasar San Valentín con tu pareja, pueden disfrutar igual. En We Were Here se encontrarán en un descampado congelado donde tú y tu compañero se encontrarán separados en un castillo abandonado, con un Walkie-Talkie para comunicarse. ¿Lograrán encontrarse antes de que acabe el tiempo?

4- A Way Out

PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series/PC

Un juego que revolucionó el formato de títulos multijugador local es A Way Out. Se trata de un juego diseñado para la experiencia cooperativa de dos jugadores sentados juntos. El título sigue la historia de Leo y Vincent, dos convictos que tienen que trabajar en equipo para escapar de la prisión y todas tus acciones tendrán impacto en el final, que puede cambiar con cada decisión. Las parejas que disfruten de una buena historia que parezca una película interactiva encontrarán en A Way Out la mejor opción para este San Valentín.

3- Overcooked! 2

PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series/Switch/PC

Un clásico que nunca pasa de moda, Overcooked! 2 es un juego que se puede disfrutar siempre y en cualquier momento con alguien más... mientras no explote la cocina.

2- Bread & Fred

Switch/PC

En este juego tú y tu pareja se pondrán en la piel de dos adorables pingüinos: Bread y Fred, quienes están atados juntos mientras intentan escalar una montaña. La coordinación será clave, ya que lo que hagas tendrá repercusión directa en la seguridad y salud de tu compañero. ¿Podrán superar los obstáculos que pone en su camino este juego de plataformas y llegar a la cima?

1- It Takes Two

PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series/Switch/PC

La opción ideal, It Takes Two fue elegido como el Juego del Año en 2020 y es sin lugar a dudas el juego más destacado, ya que requiere de coordinación y que ambos cooperen para superar las pruebas que ofrece cada nivel a la vez que ofrece una historia entrañable. Está claro que si sueles jugar con tu pareja ya habrás probado este título, pero es sin lugar a dudas el mejor juego cooperativo hasta la fecha.

Por supuesto que hay más títulos, como puede ser cualquier multijugador en el que te hayas conocido con tu pareja o que juegues con tu familia, pero estas son las mejores opciones para probar en San Valentín con tu pareja.