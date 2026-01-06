Liam Rosenior recién llegó a Chelsea y solo necesitó 2 palabras para describir a Moisés Caicedo y sus compañeros

Chelsea ya tiene un nuevo DT con Liam Rosenior para las próximas 6 temporadas. El DT inglés viene de una buena campaña en Francia con el Racing de Strasbourg y ahora dirigirá el reto más importante de su carrera. Apenas en su llegada el entrenador ya tuvo palabras para Moisés Caicedo y sus compañeros.

Aunque Chelsea pasa una crisis interna que lo tiene lejos de pelear la Premier League, la actual plantilla no deja de ser aquella que fuera campeona del mundo en el verano de 2025. Por lo cual, Rosenior no dudó en dejar un gran elogio para Moisés Caicedo y el resto de jugadores.

“Estoy emocionado de trabajar con este grupo extremadamente talentoso de jugadores y personal, para construir fuertes conexiones dentro y fuera de la cancha, y crear un entorno donde todos se sientan unidos y motivados por el mismo objetivo”, comentó el entrenador.

Por otro lado, el estratega también reveló cuál es el espíritu de Chelsea y a que están acostumbrados en el centro de Londres. “Me siento sumamente honrado de ser nombrado entrenador principal del Chelsea Football Club. Este es un club con un espíritu único y una orgullosa historia de ganar trofeos”, comentó el DT.

Rosenior es el nuevo DT de Chelsea. (Foto: GettyImages)

La primera prueba para Rosenior será este miércoles, 7 de enero de 2026, cuando Chelsea visite Craven Cottage para jugar contra su clásico y rival de toda la vida, Fulham en una nueva edición del Derby. Fulham viene de jugar una gran noche ante Liverpool, donde acabó empatando 2 a 2.

Publicidad

Publicidad

Los números de Liam Rosenior en el Racing de Estrasburgo

ver también Alan Minda se ofreció a Boca Juniors, pero ahora tiene nuevo equipo en Brasil para 2026

Al frente de Estrasburgo, Liam Rosenior, dirigió un total de 63 partidos desde 2024. El entrenador alcanzó 32 victorias, 14 empates y se llevó 17 derrotas. Como DT aún no ha ganado ningún título en toda su carrera, y es que Chelsea apenas es el tercer equipo en su carrera.

Rosenior recupera a Moisés Caicedo

Por otro lado, Liam también se encuentra con la “fortuna” de que para su próximo partido recupera a Moisés Caicedo. El volante ecuatoriano no jugó el último fin de semana ante Manchester City, por acumulación de tarjetas, pero ante Fulham estará en cancha. El partido comenzará desde las 14H30 y se podrá ver por Disney+.

Encuesta¿Ganará algo Chelsea con Rosenior? ¿Ganará algo Chelsea con Rosenior? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: