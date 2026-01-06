Es tendencia:
Racing tiene nuevo entrenador y lo primero que hizo fue decidir sobre Kendry Páez

El volante ecuatoriano Kendry Páez tiene nuevo entrenador y el DT de Racing tomó una contundente decisión sobre el jugador.

Por Gustavo Dávila

Chelsea firmó a Liam Rosenior como su nuevo entrenador, lo que obligó al Racing de Estrasburgo a contratar un nuevo DT. Gary O’ Neil es el nuevo DT del equipo francés y tomó una contundente decisión con Kendry Páez.

El club no esperó ni al primer entrenamiento del nuevo DT y decidió cortar el préstamo de Páez. Chelsea ya le busca un nuevo equipo para que el joven volante tenga minutos.

Kendry Páez regresó a las canchas el partido pasado pero apenas tuvo más de diez minutos, antes de eso llevaba cuatro partidos sin tener presencia. Liam Rosenior, ex DT, incluso lo criticó públicamente.

El Chelsea pagó más de 15 millones de dólares por el jugador y no puede permitirse que esté sin minutos ya que la idea era que se sume a los ‘blues’ en el 2026, ya con rodaje de Europa.

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En toda la temporada con Racing de Strasbourg, Kendry Páez jugó un total de 19 partidos entre todas las competencias. Sumando apenas 707′ minutos y es que viene siendo suplente en la mayoría de encuentros. Apenas marcó 1 gol y no dio ninguna asistencia, hasta ahora.

Luis Fernando León y Pedro Ortíz se van juntos al mismo club en el 2026

Luis Fernando León y Pedro Ortíz se van juntos al mismo club en el 2026

El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Kendry Páez aún tiene un contrato con Chelsea hasta finales de la temporada 2033. Al ecuatoriano lo compraron como una de las grandes “joyas” del fútbol sudamericano y mundial, y por eso le armaron un contrato tan largo. El ecuatoriano apenas cumplió 18 años.

En resumen

  • Kendry Páez dejará el Racing de Estrasburgo tras la decisión del club de cortar su préstamo.
  • Gary O’ Neil asumió como nuevo entrenador del equipo francés tras la salida de Liam Rosenior.
  • El Chelsea pagó más de 15 millones de dólares por la ficha del joven volante ecuatoriano.
