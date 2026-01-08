Para la temporada 2026, Barcelona SC ya tiene varias salidas, algunas muy importantes. Por lo cual, el ‘Ídolo’ también se encamina a tener un once muy “débil” en comparativa de años anteriores. Janner Corozo y Octavio Rivero, son las dos bajas más delicadas.

Sin Octavio Rivero y Janner Corozo, Barcelona SC pierde uno de los mejores ataques de la LigaPro y pasa a tener un ataque aún “débil” solo comandado por Joao Rojas. Por lo cual, con un nuevo DT, ya sin Ismael Rescalvo, así se ve el once de Barcelona SC:

¿Cuál sería el once de Barcelona SC para 2026?

Así sería el once de Barcelona SC: Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Luca Sosa, Gustavo Vallecilla, Jean Carlos Montaño, Johan García, Dixon Arroyo (si no se va), Bruno Caicedo, Joao Rojas y Miguel Parrales.

Barcelona SC tendrá un once muy débil en 2026. (Foto: Imago)

En la temporada 2025 fueron varios los jugadores que destacaron en Barcelona SC, pese a tener un rendimiento grupal escaso. Jugadores como Gastón Campi, Octavio Rivero y Janner Corozo, fueron de lo más destacado en cancha, y ahora se marchan para 2026.

Los fichajes que está buscando Barcelona SC

Entre varios nombres que suenan para Barcelona SC, están los de los seleccionados venezolanos, Rómulo Otero y Yefferson Soteldo. Asimismo, también se está buscando un nuevo delantero, aunque la economía de BSC no es la mejor para afrontar estos negocios.

¿Contra quién juega Barcelona SC en la Copa Libertadores?

Barcelona SC no clasificó de manera directa a la Copa Libertadores y tendrá que jugar ante Argentinos Juniors en la fase 2 de clasificación. Si llega a clasificar se enfrentará Botafogo (lo más lógico), por lo cual, le espera un calendario complicado a los amarillos y es imperativo mejorar el once.

