¿Bombazo o puro humo? Bruno Henrique jugaría en la LigaPro 2026

El brasileño Bruno Henrique sería una de las sorpresas del mercado de pases 2026 de LigaPro para la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

¿Bombazo o por humo? Bruno Henrique jugaría en la LigaPro 2026 Foto: Getty
¿Bombazo o por humo? Bruno Henrique jugaría en la LigaPro 2026 Foto: Getty

El mercado de pases siempre tiene rumores que parecen casi imposibles, y de cara a la LigaPro 2026 no ha sido la excepción. Este viernes pusieron al brasileño Bruno Henrique como refuerzo de uno de los grandes de Ecuador.

El periodista Luis Miguel Delgado señala que Liga de Quito va por el batacazo del 2026 y quiere al astro del Flamengo. Bruno Henrique viene de ganar la Copa Libertadores con el gigante brasileño.

Bruno Henrique tiene contrato vigente hasta el final de temporada 2026, renovado en el 2023. En lo deportivo sigue teniendo minutos pero ya no como titular.

Con la llegada de otros cracks, Flamengo podría desprenderse de uno de sus jugadores más veteranos. El volante de 35 años lleva casi siete temporadas en el club de Río de Janeiro.

Bruno Henrique cobra más de 5 millones de dólares al año, cifra que representa la totalidad del presupuesto del club ecuatoriano para todo el año. Sumado a que tiene contrato vigente la operación es inviable para cualquier club ecuatoriano y caso todos en Sudamérica.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

En resumen

  • Bruno Henrique, figura del Flamengo, ha sido vinculado como posible refuerzo de Liga de Quito para 2026.
  • El volante brasileño percibe un salario anual superior a los 5 millones de dólares en su club.
  • El futbolista de 35 años mantiene un contrato vigente con el Flamengo hasta finales de la temporada 2026.
Gustavo Dávila
