Barcelona

Barcelona lo esperó más de un año y ahora Joao Rojas se iría a otro grande de LigaPro

Joao Rojas sería otro de los jugadores que buscan salir de Barcelona para la siguiente temporada por la oferta de otro club.

Por Gustavo Dávila

En Barcelona SC siguen los rumores de salida y camisetazos, y ahora se suma otro más en este viernes. Joao Rojas dejaría el club ‘torero’ para irse a otro grande de LigaPro.

Los medios locales señalan que Joao Rojas podría firmar con Liga de Quito para el 2026. El extremo también está incómodo por la situación del equipo con varios meses impagos.

Joao Rojas tiene aún tres años más de contrato y este año recién volvió en octubre tras una lesión que se fue complicando hasta tenerlo más de 18 meses fuera de las canchas.

No es la primera vez que Liga de Quito se interesa en Joao Rojas, antes de su fichaje a Emelec tras brillar en Aucas y antes de su regreso a LigaPro los ‘albos’ lo quisieron pero al final firmó por Barcelona.

La prioridad del jugador siempre fue destacar en el torneo ecuatoriao para regresar al exterior, sin embargo ante el interés de los ‘albos’ podría extender su estadía en LigaPro un año más.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

¿Bombazo o puro humo? Bruno Henrique jugaría en la LigaPro 2026

ver también

¿Bombazo o puro humo? Bruno Henrique jugaría en la LigaPro 2026

En resumen

  • Joao Rojas podría dejar Barcelona SC para fichar por Liga de Quito para la temporada 2026.
  • El futbolista tiene tres años de contrato vigentes con el club “torero” tras recuperarse de una larga lesión.
  • Rojas volvió a la actividad oficial en octubre tras permanecer fuera de las canchas por más de 18 meses.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
