Manchester City

Ahora Pep Guardiola quiere a dos colombianos en el Manchester City

Manchester City vuelve a ver al mercado colombiano para buscar refuerzos en la siguiente temporada europea.

Por Gustavo Dávila

Ahora Pep Guardiola quiere a dos colombianos en el Manchester City Foto: Gemini – Google IA

Manchester City busca refuerzos para el segundo semestre del año en lo que será la última temporada de Pep Guardiola en el equipo. El DT español dejaría a dos colombianos en el equipo antes de irse de Inglaterra.

El primero es Daniel Muñoz, cuyo interés de parte de los Citizens y más gigantes de Europa no es nuevo. El lateral se iría del Crystal Palace por más de 40 millones de euros.

El segundo, con algo de sorpresa es Jhon Lucumi, el defensor de 27 años se encuentra en el Bologna de Italia. Según la prensa de dicho país ya ha habido contactos entre los equipos.

La lesión de Gvardiol obliga al Manchester City a buscar un nuevo defensa y Lucumi se mete entre las alternativas. Su salida costaría cerca de 20 millones de euros.

En total serán cerca de 70 millones de euros lo que el campeón de la Premier League ponga por dos jugadores de Colombia. Lucumi lleva 30 partidos con club y 8 con la Selección este año.

Los cracks que Real Madrid y Barcelona venderían para fichar a Luis Díaz

ver también

Los cracks que Real Madrid y Barcelona venderían para fichar a Luis Díaz

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Actualmente, Daniel Muñoz tiene un contrato en Palace hasta finales de la temporada de 2028. De acuerdo, a Transfermark, su valor de mercado es de 27 millones de euros. Por lo cual, el jugador colombiano fácilmente saldría vendido por encima de los 50 millones.

Jhon Lucumi – Bologna

En resumen

  • Manchester City busca fichar a los colombianos Daniel Muñoz y Jhon Lucumi para la temporada 2026.
  • El traspaso del lateral Daniel Muñoz desde el Crystal Palace superaría los 40 millones de euros.
  • Jhon Lucumi, defensor de 27 años, llegaría al club inglés por una cifra cercana a 20 millones.
