Parece que tras días de negociaciones, César Farías será el nuevo entrenador de Barcelona SC, tanto que el DT venezolano ya piensa en refuerzos. Además de las posiciones, se conoce que hay dos jugadores que fueron pedidos expresos del entrenador.

Rómulo Otero y Yefferson Soteldo son dos de los futbolistas apuntados por Farías para su regreso a Serie A LigaPro. El primero es parte de Nacional de Uruguay y el segundo de Fluminense de Brasil.

Ambos, con historia importante en la Selección de Venezuela, fueron dirigidos por Farías en varios tramos. De hecho, Otero estuvo en SD Aucas cuando el DT los sacó campeones de LigaPro.

Soteldo no tiene mucha continuidad en el Flu por lo que una posible cesión está en planes, mientras tanto Otero cerró el 2025 con 4 goles y 3 asistencias en 34 partidos.

Barcelona podría concretar la venta de Janner Corozo en un millón de dólares, así mismo la venta de Octavio Rivero por medio millón, ingresos que servirían para reforzar al equipo.

Las posibles salidas de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

Rómulo Otero – Aucas

