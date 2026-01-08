Janner Corozo protagonizará el camisetazo del año y dejará Barcelona para ser nuevo jugador de Liga de Quito. Mucho se rumoraba de un traspaso de jugadores y el costo del fichaje, y ya dan detalles de la cifra.

Liga de Quito pagará 1 millón de dólares a Barcelona por Corozo, el futbolista firmará contrato por tres temporadas. El jugador se encuentra ya viajando a Quito para cerrar la firma.

Los derechos deportivos de Janner Corozo pertenecen en un 50% a Barcelona y otro 50% a Pachuca. Se desconoce si Liga pagó 2 millones, o si fue un desembolso de 1 millón de dólares en total con alguna condonación de la deuda que el club mantenía con el jugador.

Se hablaba de que Michael Estrada y Alexander Alvarado podrían ser incluidos en la negociación sin embargo desde Liga de Quito confirmaron que ningún jugador se irá a Barcelona.

Janner Corozo pidió a la directiva de Barcelona salir, se conoce que la intención del futbolista siempre fue dejar un ingreso al equipo y no irse libre, pese a que tenía mecanismos para hacerlo.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Janner Corozo – Barcelona, fichó desde el 2023.

