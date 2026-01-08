Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Janner Corozo se va a Liga de Quito y revelan cuánto pagará a Barcelona

Liga de Quito fichará a Janner Corozo y aclaran los detalles económicos de la operación y que jugadores irían a Barcelona para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Los millones que pagará Liga de Quito a Barcelona por Janner Corozo Foto: Gemini IA
Los millones que pagará Liga de Quito a Barcelona por Janner Corozo Foto: Gemini IA

Janner Corozo protagonizará el camisetazo del año y dejará Barcelona para ser nuevo jugador de Liga de Quito. Mucho se rumoraba de un traspaso de jugadores y el costo del fichaje, y ya dan detalles de la cifra.

Liga de Quito pagará 1 millón de dólares a Barcelona por Corozo, el futbolista firmará contrato por tres temporadas. El jugador se encuentra ya viajando a Quito para cerrar la firma.

Los derechos deportivos de Janner Corozo pertenecen en un 50% a Barcelona y otro 50% a Pachuca. Se desconoce si Liga pagó 2 millones, o si fue un desembolso de 1 millón de dólares en total con alguna condonación de la deuda que el club mantenía con el jugador.

Se hablaba de que Michael Estrada y Alexander Alvarado podrían ser incluidos en la negociación sin embargo desde Liga de Quito confirmaron que ningún jugador se irá a Barcelona.

Janner Corozo pidió a la directiva de Barcelona salir, se conoce que la intención del futbolista siempre fue dejar un ingreso al equipo y no irse libre, pese a que tenía mecanismos para hacerlo.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Publicidad
César Farías traería dos seleccionados a Barcelona SC para el 2026

ver también

César Farías traería dos seleccionados a Barcelona SC para el 2026

Janner Corozo – Barcelona, fichó desde el 2023.

Janner Corozo – Barcelona, fichó desde el 2023.

Encuesta

¿Debió Barcelona vender a Janner Corozo al exterior?

Ya votaron 0 personas

Datos clave

  • Janner Corozo dejará Barcelona para ser nuevo jugador de Liga de Quito por tres temporadas.
  • El club albo desembolsará 1 millón de dólares por el fichaje del extremo ecuatoriano a Barcelona.
  • Los derechos deportivos de Corozo pertenecen equitativamente, en un 50% cada uno, a Barcelona y Pachuca.
Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Revelan los 4 refuerzos que Liga de Quito presentaría el próximo 14 de enero de 2026
Fútbol de Ecuador

Revelan los 4 refuerzos que Liga de Quito presentaría el próximo 14 de enero de 2026

Los 6 titulares de Barcelona SC que dudan en seguir para la temporada 2026
Fútbol de Ecuador

Los 6 titulares de Barcelona SC que dudan en seguir para la temporada 2026

Liga de Quito rechazaría fichar a Jeremy Sarmiento y Janner Corozo por este motivo
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito rechazaría fichar a Jeremy Sarmiento y Janner Corozo por este motivo

César Farías traería dos seleccionados a Barcelona SC para el 2026
Fútbol de Ecuador

César Farías traería dos seleccionados a Barcelona SC para el 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo