Barcelona quería tres millones pero la insólita cifra que dejaría Octavio Rivero

Barcelona SC debe resolver qué pasará con Octavio Rivero, el delantero uruguayo quiere dejar el club pese a tener contrato y mientras la directiva decide sobre sus ofertas, hay riesgo de que se vaya libre para la siguiente LigaPro 2026.

Octavio Rivero tiene una deuda de 540 mil dólares en relación a salarios, esto representa una cifra que le facultaría irse gratis demandando. La oferta que tiene el uruguayo es condonar esa deuda y que U. de Chile pague 400 mil dólares a Barcelona, según información de Eduardo Erazo en Línea de 5.

La oferta no convence a la directiva de Barcelona, quiénes en su momento esperan vender a Rivero por más de 2 millones de dólares, cifra que ya recibieron el año pasado pero por temas deportivos no fue aceptada.

La directiva se arriesga a que Octavio Rivero en cualquier momento active los mecanismos legales para declararse libre, tal como hizo ya Gabriel Cortez, otro de los que adeuda varios meses.

Junior de Barranquilla, Atlético Nacional y Universidad de Chile son los tres equipos interesados, también se habló de Universitario de Deportes de Perú y Liga de Quito en Ecuador.

Los números de Octavio Rivero en Barcelona SC

En toda la temporada con Barcelona SC, Octavio Rivero jugó un total de 38 partidos, jugando en cancha más de 2.800 minutos. Marcó 14 goles y no dio ninguna asistencia. Fue uno de los mejores jugadores en toda la temporada y el “responsable” de que el club peleara por diferentes torneos.

Octavio Rivero responde que no le han pagado nada – Vía Instagram.

