¡Última hora! Ismael Rescalvo saldría de Barcelona SC por estos motivos

Este martes 6 de enero de 2026 el mundo Barcelona SC se ve nuevamente sacudido por otra noticia. Esta vez no se trata de jugadores o de dudas en el plantel, sino que el protagonista ahora es Ismael Rescalvo. El DT español se estaría pensando su continuidad.

Ismael Rescalvo analiza su salida de Barcelona SC por temas de seguridad, de acuerdo a lo revelado por Ronald Pin. Ecuador vive una ola de violencia sin precedentes y en 2025 varios protagonistas del fútbol fueron asesinados, uno de ellos Mario Pineida, jugador que Rescalvo dirigía el ‘Ídolo’.

Ahora mismo, Rescalvo no está en el país y nuevamente la pretemporada de Barcelona SC sufrió una variación en la fecha, de la cual no se ha dado gran detalle. El entrenador debería estar llegando a Ecuador en las próximas horas y de acuerdo a la información de Eduardo Erazo el DT ya dejaría el cargo.

Rescalvo tiene con Barcelona SC un contrato hasta finales de la temporada 2026. El DT español es muy cuestionado por la hinchada, que no ha dejado de pedir su despido o renuncia desde los primeros meses de su administración. Ahora mismo todo es una incertidumbre en el banquillo amarillo y no se ha comunicado nada oficial.

Ismael Rescalvo se piensa su continuidad en Barcelona SC. (Foto: Imago)

A esta duda de Ismael Rescalvo por la seguridad en Ecuador, también hay que sumarle que Barcelona SC atraviesa un momento administrativo sumamente delicado. Los amarillos no le pagan a sus jugadores desde hace varios meses y esto llevo al “Paro” de los mismos.

Los números de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo ha dirigido un total de 25 partidos entre todas las competencias. El DT sumó 10 victorias, 8 empates y 7 derrotas. No pudo clasificar al equipo directo a la Copa Libertadores y tendrá que jugar desde la Fase 2 en este 2026.

El sueldo de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Como DT de Barcelona SC, Ismael Rescalvo tendría un salario superior a los 10 mil dólares al mes. El DT es uno de los estrategas mejores pagados del fútbol ecuatoriano. Ahora mismo, desde el ‘Ídolo’ se espera que se presente para el comienzo de la pretemporada.

