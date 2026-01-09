Es tendencia:
LigaPro

¡Última hora! Delfín SC desaparecería y otro club lo reemplazaría en LigaPro

Delfín SC podría desaparecer de la LigaPro y ya hay un club negociando comprarle su plaza para la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

Una sorpresiva y mala noticia ha trascendido para la LigaPro 2026 y es que uno de los campeones del torneo ecuatoriano está por desaparecer. Delfín SC podría haber jugado su última temporada como equipo en Manta.

Medios reportan que la situación económica de Delfín SC es alarmante tras la salida del grupo inversor y que la directiva actual no tendría los recursos para afrontar con el equipo profesional. El Daquilema de Chimborazo estaría en negociaciones para reemplazarlo en primera categoría.

El equipo se encuentra en Segunda Categoría y le interesaría disputar la primera división. Esto implicaría que Delfín SC cambiaría de nombre, escudo y saldría de la ciudad de Manta.

Esto significaría que el Delfín SC, campeón de LigaPro en el 2019 y el único ganador de un torneo de mayores de la provincia de Manabí desaparecería oficialmente.

Delfín en el 2025 estuvo cerca de pelear el cuadrangular de descenso así mismo los actuales dueños estarían interesados en la venta de la propiedad institucional antes que retomar el rumbo del proyecto deportivo.

Otros casos de compra de plazas en LigaPro

Este caso no sería aislado, el Cumbayá FC fue vendido y rebrandeado a Vinotinto FC, así como el Atlético Vinotinto de Serie B ahora pasará a llamarse Atlético JBG de Guayaquil.

Delfín SC – LigaPro campeón 2019.

En resumen

  • Delfín SC, campeón de la LigaPro 2019, podría desaparecer oficialmente por falta de recursos económicos.
  • El club Daquilema de Chimborazo negocia la compra de la plaza para reemplazar al equipo en primera.
  • La operación implicaría el cambio de nombre, escudo y sede, trasladando la franquicia fuera de Manta.
Gustavo Dávila
