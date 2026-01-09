La Liga Betplay 2026 podría tener el regreso de Germán Cano al fútbol colombiano. El goleador argentino pondría fin a su ciclo en Fluminense de Brasil para regresar a Colombia.

El DIM quiere la vuelta de uno de sus últimos referentes y campeones y ya habría contactado al jugador para conocer condiciones de su regreso. Independiente Medellín no lo tiene imposible pero deben darse varias condiciones.

Fluminense de Brasil solo se desprendería de Germán Cano si logran cerrar la contratación de Hulk. El gigante de Río de Janeiro no daría problemas a una salida de uno de sus históricos.

A sus 38 años fue goleador del club durante varias temporadas y ya acumula seis títulos, el más destacado la Copa Libertadores del 2023. En Brasil tendría otra opción ya que el Inter de Porto Alegre lo quiere fichar.

Inter de Porto Alegre estaría en condiciones de ofrecerle un salario mayor al del DIM pero dependerá de la voluntad del jugador, quién en el 2019 ganó la Copa Colombia.

Los números de Germán Cano en el DIM

El argentino estuvo cuatro temporadas y media en el Independiente Medellín, ganando la Copa Colombia en el 2019. Disputó 196 partidos y anotó 129 goles en su etapa.

German Cano – Copa Libertadores

