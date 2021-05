Netflix busca expandirse al mundo del gaming

Netflix, el titán de los servicios de streaming de TV y películas, ahora quiere dominar otro campo del entretenimiento. Según un reporte, la compañía busca contratar a veteranos de la industria del gaming para incursionar en los videojuegos.

Hay pocos detalles de su plan, pero estarían pensando en tener un servicio de suscripción con varios videojuegos en su catálogo, a lo Apple Arcade. Un representativo de la compañía mencionó que quieren "hacer más cosas con el entretenemiento interactivo".

Esta estrategia tiene sus precedentes: Netflix ya mostró un interés en el contenido interactivo al lanzar Black Mirror: Bandersnatch, un episodio especial de la serie que le dejaba al espectador tomar decisiones en la historia; algo que repitieron con Unbreakable Kimmy Schmidt.

Y no debemos olvidarnos que Netflix tiene series basadas en juegos como DOTA y Castlevania; y pronto añadirán de Sonic the Hedgehog y League of Legends. Finalmente, mencionamos que Netflix co-produjo videojuegos basados en su serie de Stranger Things.

