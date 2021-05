Ni no Kuni 2 saldrá en Nintendo Switch con todos sus DLCs

Ya es oficial: luego de que se haya filtrado, se confirmó que Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom - Prince's Edition estará llegando a Nintendo Switch. La editora Bandai Namco anunció que se lanzará el próximo 17 de septiembre.

Esta edición se trata de un relanzamiento del JRPG de 2018, y trae sus dos DLCs: The Lair of the Lost Lord y Tale of a Timeless Tome. El juego base junto a estas dos expansiones, que traen agregados desde sistemas de combate hasta misiones, saldrá U$S59,99.

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom nos lleva a través de la historia del príncipe Evan Pettywhisker Tildrum, quien quiere retomar el reinado de Ding Dong Dell en un mundo de fantasía. Para esto, contará con la ayuda de Roland, quien vendría a ser el Presidente de los Estados Unidos.

El juego tuvo críticas positivas, a pesar de haber sido bastante distinto de su predecesor, el cual fue co-desarrollado por Studio Ghibli. También cuenta con una secuela en forma de película, que se puede encontrar en Netflix.

Lee También