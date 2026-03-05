Le costó 160 millones a Barcelona, jugó con Messi y la MLS rechazó su fichaje tras quedarse sin club

La MLS sigue sonando como destino de algunos de los mejores nombres de la última década. En tiempos donde todo Orlando City sueña con el fichaje de Antoine Griezmann, por la ciudad de Los Ángeles descartaron el fichaje de un ex Barcelona tasado en su tiempo en fichajes de más de 160 millones de euros. Jugó con Lionel Messi en Cataluña para reemplazar a Neymar y se fue en tras una de las operaciones más desastrosas para la economía culé.

El propio LA Galaxy, de la mano del gerente general Will Kuntz, confirmó que Coutinho no llegará a California. Lo hizo tras diferentes rumores que acercaban al ex futbolista del Vasco Da Gama a una de las franquicias más históricas de toda la MLS. El brasileño se encontraba libre tras su última experiencia en la mejor liga de Sudamérica y con las prisas de encontrar un nuevo destino tras el cierre de buena parte de los mercados tanto europeos como de nuestro lado del mar. A USA, de momento no va.

“Puedo decir que donde hay humo hay fuego. Sin embargo, eso no cambia lo que dije anteriormente sobre el grupo que tenemos en este momento. Analizamos a muchos jugadores durante esta temporada baja. Había varios perfiles muy interesantes y de alto nivel. Pero la realidad es que queríamos priorizar reunir al grupo lo antes posible y tener al equipo completo cuanto antes. Por eso no podíamos esperar los tiempos de jugadores que no estaban alineados con ese objetivo”, confirmaba el propio director deportivo de Los Ángeles Galaxy. Los tiempos y la planificación del club impidieron que se cerrase la operación.

A sus 33 años el brasileño vive tiempos convulsos. Se fue de Vasco da Gama en un acuerdo mutuo que ha dado para todo tipo de informaciones solo unas semanas atrás. Los Ángeles Galaxy terminó rechazando su llegada incluso después de firmar su peor temporada regular en la historia de la MLS. Un hito no menor teniendo en cuenta la presión general que existe en el torneo por intentar competir con Messi e Inter Miami por la conquista de fin de año. Se puso por encima al colectivo que el de nombres históricos del fútbol europeo a corto plazo.

La vida del crack empezó a cambiar en el verano del 2017. Neymar dejaba Barcelona por PSG en una operación de 222 millones de euros que los culés rápidamente reinvirtieron. Coutinho y Ousmane Dembelé eran los elegidos para una demarcación donde ninguno de los herederos de Ney dio la talla. El ex Liverpool apenas pudo firmar tras un fichaje de 160 millones un total de 26 goles y 13 asistencias en 106 partidos oficiales.

Otro varapalo para la MLS, Griezmann no llega a Orlando

“Se merece esta final más que nadie, hoy lo que corrió fue increíble, la calidad y talento lo va a seguir manteniendo toda la vida. Qué más puedo agregar de todo lo que saben que siento por él. Le quiero, quiero lo mejor siempre para él y ojalá pueda jugar esa final”, comentaba Diego Pablo Simeone después de clasificar a la final de la Copa del Rey. Finalmente llegaron informaciones sobre el futuro de un Antoine Griezmann que en este momento ni mucho menos se moverá de la capital de España.

Según ESPN el francés ha detenido su llegada al Orlando City. Todo esto incluso bajo la premisa de perder la plaza de Designated Player que el club de la Florida le entregaba. También buena parte de un contrato que podía superar los 8 millones de dólares anuales. Se espera que tras la final de la Copa del Rey frente a Real Sociedad y del final de temporada sí pueda unirse al clásico rival de Messi en la Major League Soccer.

