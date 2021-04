Sony promete que habrán más juegos gratis de Play at Home

Una de las iniciativas más populares del gaming el año pasado fue la de Play at Home llevada a cabo por Sony, por lo que no sorprende que haya vuelto en este 2021. Esta edición comenzó con Ratchet & Clank en febrero, y diez juegos más entre marzo y abril. Ahora, prometen que continuarán.

En el comunicado oficial en la web de PlayStation anunciando la disponibilidad de Horizon Zero Dawn gratis, dieron un adelanto de lo que podemos esperar. "Aún hay más por llegar, por lo que estén atentos por favor y echen un vistazo a la página de Play at Home", escribieron.

"Gracias de nuevo a la comunidad, y sigan pendientes, tendremos otra actualización de Play at Home pronto", terminan su entrada del blog. Recordamos que al anunciar la segunda edición de este programa dijeron que duraría cuatro meses, por lo que las novedades llegarían hasta junio.

Por el momento los jugadores han estado contentísimos con Play at Home, que no solo nos dejó probar títulos triple-A como los ya mencionados, sino que también le dio atención a varios indies destacados como Enter the Gungeon, Subnautica, y The Witness.

Lee También