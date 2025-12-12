Es tendencia:
Liga de Quito

‘Vitamina’ Sánchez pidió a un titular de Liga de Quito para Olimpia de Paraguay

Liga de Quito podría recibir la oferta de Olimpia de Paraguay de 'Vitamina' Sánchez por un titular para la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

Dejó Liga de Quito hace meses pero ‘Vitamina’ Sánchez no olvida a sus ex jugadores. Como nuevo DT de Olimpia de Paraguay ha pedido a un titular de los ‘albos’.

Según El Futbolero, el lateral Leonel Quiñónez tendrá una oferta firme de Olimpia de Paraguay para irse al extranjero. El defensor es titular fijo en el once ‘albo’.

En esa posición, Liga de Quito podría perder hasta a dos jugadores ya que Daniel De La Cruz también tendría opciones de ir a Europa en el 2026. Ambas salidas dejarían cerca de 3 millones de dólares.

Leonel Quiñónez llegó en el 2023 a Liga de Quito en un intercambio con Barcelona por el central ‘Paco’ Rodríguez. El lateral lleva cuatro títulos en tres temporadas.

Es complicado que en lo deportivo Tiago Nunes de el ok para la salida de su lateral titular más sin la contratación de un recambio. Liga ya busca un volante, un central, un delantero y un extremo izquierdo.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Liga de Quito preguntó por arquero extranjero ¿se va Domínguez o Valle?

Liga de Quito preguntó por arquero extranjero ¿se va Domínguez o Valle?

En resumen

  • El DT ‘Vitamina’ Sánchez pidió a Leonel Quiñónez, titular de Liga de Quito, para su nuevo equipo, Olimpia de Paraguay.
  • El futbolista Leonel Quiñónez es titular fijo en Liga de Quito y lleva cuatro títulos en tres temporadas.
  • Las posibles salidas de Leonel Quiñónez y Daniel De La Cruz dejarían cerca de 3 millones de dólares al club.
Gustavo Dávila
