‘Vitamina’ Sánchez pidió a un titular de Liga de Quito para Olimpia de Paraguay

Dejó Liga de Quito hace meses pero ‘Vitamina’ Sánchez no olvida a sus ex jugadores. Como nuevo DT de Olimpia de Paraguay ha pedido a un titular de los ‘albos’.

Según El Futbolero, el lateral Leonel Quiñónez tendrá una oferta firme de Olimpia de Paraguay para irse al extranjero. El defensor es titular fijo en el once ‘albo’.

En esa posición, Liga de Quito podría perder hasta a dos jugadores ya que Daniel De La Cruz también tendría opciones de ir a Europa en el 2026. Ambas salidas dejarían cerca de 3 millones de dólares.

Leonel Quiñónez llegó en el 2023 a Liga de Quito en un intercambio con Barcelona por el central ‘Paco’ Rodríguez. El lateral lleva cuatro títulos en tres temporadas.

Es complicado que en lo deportivo Tiago Nunes de el ok para la salida de su lateral titular más sin la contratación de un recambio. Liga ya busca un volante, un central, un delantero y un extremo izquierdo.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Leonel Quiñónez – Liga de Quito

