Emelec sorprendió a más de uno al presentar a Miller Bolaños como fichaje para la temporada 2026, mientras los hinchas celebraron, otros no lo tomaron bien. La plantilla habría sentido un profundo malestar por lo sucedido.

Según el periodista Steffano Dueñas, la plantilla tomó la radical decisión de no jugar hasta que se les cancele los valores pendientes correspondientes a los salarios hasta noviembre. Esto sería imposible para la actual directiva de Emelec, por lo que “se le acabó el campeonato al primer equipo”.

Al igual que muchos hinchas, los jugadores no entendieron como la directiva acumula varios meses de salarios y ya presentaron a un refuerzo que se sabe tendrá un salario considerable.

La llegada de Miller Bolaños tampoco está segura ya que el vínculo entre el equipo y el jugador está en estado de pre-contrato. Deberán poder levantar la prohibición de fichajes así como tener los recursos para que se haga formal.

Para este fin de semana, Emelec iba a presentarse contra El Nacional con juveniles, sin embargo tras el descenso del club ‘militar’ la victoria se dará 3-0 a los azules.

Los fichajes que hizo Emelec en este 2025

Tras el presunto pago a Leandro Vega, Emelec inscribió a jugadores que fichó para esta temporada. Jugadores como Christian Cueva, Luis Castillo, Alfonso Barco, Sergio Quintero, Luis Caicedo, entre otros fueron inscritos en la plantilla del equipo azul.

Emelec – Miller Bolaños presentación 2025

