Hincapié hizo un partidazo: Arsenal golea a Brujas y es puntero absoluto de la Champions League

Este miércoles 10 de diciembre de 2025 Arsenal superó con gran autoridad a Brujas en la Champions League. El equipo ‘Gunner’ sacó una victoria clave que ahora le permite ser puntero en soledad de la etapa de Liga del torneo y ya está prácticamente en octavos de final.

Arsenal llegaba a uno de los estadios más complicados de esta Champions League, pero supo salir de la presión y sacudirse del último golpe en la Premier League. Los ‘Gunners’ ganaron con un doble de goles de Madueke y un golazo de Martinelli.

Duelo de ecuatorianos entre Hincapié y Ordóñez

El partido también se había vuelto muy atractivo para Ecuador por la posibilidad de ver dos jugadores ecuatorianos. Tanto Piero Hincapié como Joel Ordóñez hicieron un gran partido, pese a que Ordóñez fue goleado. El ecuatoriano rozó su primer gol con Arsenal, pero el palo le quitó el grito.

Con el nuevo formato de la Champions League, si Arsenal termina como puntero, podría siempre definir en condición de local las siguientes llaves. Asimismo, al estar en octavos de final se evita una llave, ya que los que no entran entre los 8 mejores van a 16avos.

La tabla de posiciones de la Champions League

Arsenal está imparable en la fase de liga de la Champions. Es puntero absoluto y solo ha recibido un gol en contra:

