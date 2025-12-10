Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Hincapié hizo un partidazo: Arsenal golea a Brujas y es puntero absoluto de la Champions League

Arsenal se llevó una contundente victoria contra Brujas y es líder en soledad en la Champions League.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El Arsenal de Hincapié es puntero absoluto de la Champions League
© GettyImages/ Edit BVEl Arsenal de Hincapié es puntero absoluto de la Champions League

Este miércoles 10 de diciembre de 2025 Arsenal superó con gran autoridad a Brujas en la Champions League. El equipo ‘Gunner’ sacó una victoria clave que ahora le permite ser puntero en soledad de la etapa de Liga del torneo y ya está prácticamente en octavos de final.

Arsenal llegaba a uno de los estadios más complicados de esta Champions League, pero supo salir de la presión y sacudirse del último golpe en la Premier League. Los ‘Gunners’ ganaron con un doble de goles de Madueke y un golazo de Martinelli.

Duelo de ecuatorianos entre Hincapié y Ordóñez

El partido también se había vuelto muy atractivo para Ecuador por la posibilidad de ver dos jugadores ecuatorianos. Tanto Piero Hincapié como Joel Ordóñez hicieron un gran partido, pese a que Ordóñez fue goleado. El ecuatoriano rozó su primer gol con Arsenal, pero el palo le quitó el grito.

Tweet placeholder

Con el nuevo formato de la Champions League, si Arsenal termina como puntero, podría siempre definir en condición de local las siguientes llaves. Asimismo, al estar en octavos de final se evita una llave, ya que los que no entran entre los 8 mejores van a 16avos.

La tabla de posiciones de la Champions League

Liga de Quito ganaría estos millones por la transferencia de Nilson Angulo

ver también

Liga de Quito ganaría estos millones por la transferencia de Nilson Angulo

Arsenal está imparable en la fase de liga de la Champions. Es puntero absoluto y solo ha recibido un gol en contra:

Publicidad

Encuesta

¿Arsenal puede ganar la Champions League?

Ya votaron 0 personas

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
La hinchada de Barcelona SC no lo quiere, pero este campeón de Libertadores buscaría a Aníbal Chalá
Fútbol de Ecuador

La hinchada de Barcelona SC no lo quiere, pero este campeón de Libertadores buscaría a Aníbal Chalá

Liga de Quito vendería a uno de sus defensas titulares para la temporada 2026
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito vendería a uno de sus defensas titulares para la temporada 2026

Liga de Quito ganaría estos millones por la transferencia de Nilson Angulo
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito ganaría estos millones por la transferencia de Nilson Angulo

Millonarios le hizo una oferta a un jugador que saldría campeón
Fútbol de Colombia

Millonarios le hizo una oferta a un jugador que saldría campeón

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo