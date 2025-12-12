Emelec no se detiene en los problemas actuales y ya piensa en el plantel de la siguiente temporada. Luego de presentar a Miller Bolaños, el club eléctrico va por dos jugadores más.

El primero, con camisetazo incluido, sería Mario Pineida y es que el lateral de Barcelona SC será nuevo jugador de Emelec según el periodista Eduardo Erazo en Línea de 5. Es la tercera vez en los dos últimos años que Barcelona busca al lateral de BSC.

El segundo es Denilson Bolaños, el volante de Libertad de Loja que podría dar el salto al Astillero tras su gran año. Bolaños fue parte importante del plantel que se metió al hexagonal del título.

Lo curioso es que Emelec sigue buscando refuerzos mientras le adeuda al plantel entre tres a seis meses de salario. Reportan que existe malestar dentro de los jugadores actuales por las contrataciones.

Sobre las salidas, Guillermo Duró alista varios jugadores que no entran en planes como Washington Corozo, Roberto Garcés, Maicon Solís; sumados a los que tienen ofertas como Pedro Ortiz, Romario Caicedo, Facundo Castelli.

Los fichajes que hizo Emelec en este 2025

Tras el presunto pago a Leandro Vega, Emelec inscribió a jugadores que fichó para esta temporada. Jugadores como Christian Cueva, Luis Castillo, Alfonso Barco, Sergio Quintero, Luis Caicedo, entre otros fueron inscritos en la plantilla del equipo azul.

Mario Pineida – Fluminense

