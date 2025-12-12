El campeón de Champions que ponen como reemplazo de Sebastián Beccacece

Sebastián Beccacece alista los últimos detalles de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026, luego de eso se definirá su futuro. Mientras tanto, siguen las voces de la oposición que no quieren al argentino, uno de los posibles candidatos incluso ofrece a un campeón de Champions como reemplazo.

Carlos Tenorio, en charlas con El Futbolero, señaló que la Tri necesita a un DT con un perfil ganador y recordó que tiene relación con Xavi Hernández. El entrenador español y Tenorio coincidieron en el Al Sadd de Qatar.

Tenorio abiertamente ha señalado que piensa ir a la presidencia de la FEF en las venideras elecciones y que está decidido que Beccacece no sea renovado para el siguiente proceso de Eliminatorias.

Es el segundo nombre que Tenorio declara tener como candidato tras el entrenador uruguayo Guillermo Almada. El ex Barcelona también interesa a Esteban Paz como nuevo DT de Ecuador.

Xavi Hernández se encuentra sin equipo tras dejar el FC Barcelona el año pasado, sonó para otros clubes de España y divisiones inferiores del club catalán pero no se concretó. Como jugador ganó tres Champions y como DT ganó Liga, Copa del Rey en más de una ocasión.

El sueldo de Beccacece con la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece tiene un sueldo con la Selección de Ecuador, que supera los 2.4 millones de dólares. El DT no es uno de los que más cobra en CONMEBOL, pero sí uno de los mejores pagados en la historia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Xavi Hernández – DT FC Barcelona 2024

