Suena como reemplazante de Xabi Alonso y dijo presente en Real Madrid vs. Manchester City

Derrota por 1-2 para Real Madrid. Manchester City tomó el Santiago Bernabéu en una fecha donde sin dudas todos los ojos estaban puestos en la figura de Xabi Alonso. Mientras el vasco rozaba la victoria por momentos, uno de sus posibles reemplazantes estaba presente en las gradas del estadio blanco. De momento, no se espera cambio de DT hasta como mínimo el lunes.

Las cámaras de diferentes medios de comunicación lo captaron: Zinedine Zidane dijo presente durante el Real Madrid vs. Manchester City. Junto a su esposa en un palco y tapado para seguramente evitar suspicacias, ZZ no quiso perderse un choque donde los rumores de final de ciclo estaban más que presentes en la previa. De momento Xabi Alonso dirige el domingo con Deportivo Alavés.

El nombre de Zidane empezó a surgir tras la derrota con Celta de Vigo. Real Madrid apenas ha ganado 2 de los últimos 8 partidos oficiales, pasó de tener una ventaja de 5 puntos con Barcelona en LaLiga a quedarse a 4 de los culés y los fantasmas de una posible guerra entre vestuario y DT han marcado como nunca las últimas semanas. Zizou dijo presente anoche, hinchó por los suyos y habrá que ver como puede evolucionar su futuro teniendo en cuenta como parece tener todo arreglado con Francia para después del Mundial.

“Los jugadores han dado hasta el último aliento y hoy no tengo nada que reprochar. Agradezco mucho la actitud. Hay que seguir. Es la Champions. El momento, con los resultados, no es lo bueno que queremos. Somos críticos, autoexigentes y entendemos a la gente. Hay que seguir trabajando. Creemos que pasará porque todo pasa y estoy convencido de que podemos hacerlo”, reflexiones de Xabi Alonso en una jornada marcada por la intensidad de los blancos. Una que no valió para ganar a Guardiola, pero que sí fue distinta a todo lo visto en las últimas semanas.

Como se dice, de momento Alonso llega al domingo con Alavés. Tras ello llega la Copa del Rey ante Talavera y un choque con Sevilla que marcará el final de un difícil año 2025. Zidane, uno de los nombres que suenan para reemplazarle junto a los Álvaro Arbeloa, Jürgen Klopp o incluso Santiago Solari, presente ayer en el Bernabéu durante una derrota donde hubo pitos a los jugadores y una defensa a ultranza del vasco.

Haaland ganó por fin en la casa del Real Madrid

El Androide, de discreto partido, marco el 1-2 final con un penalti que supuso su primer gol en el coliseo blanco e igualmente su primera victoria en a casa del Real Madrid. Sigue rompiendo récords de todo tipo y registros que parecían intocables incluso en la post era de los Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

Para que nos hagamos una idea, ayer Haaland igualó los 59 goles de Thierry Henry en la Champions. Ojo, por que el galo lo hizo en 140 partidos mientras que el noruego en apenas un total de 61. Los de Pep Guardiola, más encomendados que nunca a los tantos de un crack en todos los sentidos que tuvo su primera gran noche de oro en la capital de España.

