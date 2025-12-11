Furor para ver a Cristiano Ronaldo en México: los hinchas colapsan la venta de entradas

Hasta la Procuraduría Federal del Consumidor de México ha tenido que meter mano en el amistoso ante Portugal. Los hinchas colapsan la venta de entradas online para lo que será el encuentro entre la anfitriona del Mundial y Cristiano Ronaldo dentro de algunos meses. Comunicado de todo tipo para entender una situación inesperada horas atrás.

“Querida afición de la Selección de México: La preventa Banorte de México vs Portugal queda reprogramada para el 11 y 12 de diciembre”, comunicaba en sus redes sociales Fanki, promotora del choque y encargada de vender las entradas para dicho choque. Fue tan alta la demanda y peticiones online para ver a CR7 en tierras aztecas, que por momentos la web se cayó por todo lo alto. ¿Precios? Desde los 9.000 pesos hasta los 500.

Se trata de un choque donde Portugal y México terminarán de ultimar detalles pensando en el Mundial. CR7 pisará el Azteca el próximo 28 de marzo en una jornada histórica para muchos de sus fans al otro lado del Atlántico. Fue tan alta la demanda y la ausencia de respuestas por parte de Fanki, que hasta en la Procuraduría Federal del Consumidor de México pidieron acelerar los trámites para que todo volviese a funcionar de manera más que óptima. Recordemos que portales como Ticketmaster no venderán entradas oficiales.

“Instamos a la boletera Fanki a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de futbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces. Además, se exhorta a establecer una línea de comunicación con esta instancia para proteger los derechos de las personas consumidoras”, llegó a publicar la Procuraduría Federal del Consumidor de México sobre lo ocurrido en las últimas horas. Boom por CR7 en México.

Será la sexta vez que CR7 tenga camisetas mexicanas en frente. Jugó y ganó ante entidades como América, Cruz Azul y en dos ocasiones ante la Tri en la última edición de la Copa Confederaciones allá por el año 2017. La locura por ver al comandante en tierras aztecas lleva incluso al colapso de la web de los promotores y vendedores de entradas del evento.

DT de Portugal se rinde en elogios a CR7

Dejó en claro que se trata de un icono generacional y que en Portugal debe aprovecharse hasta el final su desempeño como impacto dentro y fuera del campo: “Hasta el punto de que ha marcado 25 goles en sus últimos 30 partidos con la selección. No hablamos de un futbolista que juega con Portugal por lo que ha hecho, sino de un jugador que es muy importante en los esquemas actuales de su selección. Esa capacidad de adaptarse es esencial para la longevidad de cualquier futbolista”.

“Con él, estamos viendo un ejemplo que se repite en los grandes deportistas de alto nivel con longevidad: se adaptan a lo que es necesario. Vivimos la aparición de Cristiano en 2004 y somos conscientes de todo lo que ha hecho en su carrera. Ahora es un jugador muy distinto, que utiliza muy bien su experiencia, sus movimientos, su capacidad de finalización”, reflexiones de Roberto Martínez en una entrevista con Sport donde se deshizo en elogios a CR7.

Los precios para ver a CR7 en el Azteca

PREMIUM A CHAIRMAN’S CLUB: 9,000 pesos

9,000 pesos PREMIUM A LOCKER CLUB: 8,000 pesos

8,000 pesos PREMIUM B LOCKER CLUB: 8,000 pesos

8,000 pesos SIERRA PORCH: 8,000 pesos

8,000 pesos PREMIUM A CORNER CLUB: 6,500 pesos

6,500 pesos PALCOS CLUB: 6,000 pesos

6,000 pesos PLATEA 200: 6,000 pesos

6,000 pesos LATERAL 300A: 5,000 pesos

5,000 pesos NORTE 100: 3,800 pesos

3,800 pesos SUR 100: 3,800 pesos

3,800 pesos LATERAL 300B: 3,800 pesos

3,800 pesos ALTO LATERAL: 2,500 pesos

2,500 pesos CABECERA 300: 1,700 pesos

1,700 pesos PREFERENTE 300: 1,500 pesos

1,500 pesos ALTO NORTE: 1,500 pesos

1,500 pesos ALTO SUR 1,500 pesos

1,500 pesos ALTO LATERAL UF: 500 pesos

500 pesos ALTO NORTE UF: 500 pesos

500 pesos ALTO SUR UF: 500 pesos

Datos claves

