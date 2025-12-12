Actualizan los precios de los partidos de Colombia en el Mundial 2026 ¿más caros?

Este jueves 11 de diciembre la FIFA realizó la tercera ventana de compra de entradas para los partidos del Mundial 2026. La actualización trajo reclamos generales puesto los precios son más caros, ahora ver a la Selección Colombia será aún más costoso.

Uzbekistán, el ganador del repechaje FIFA entre RD del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, y también Portugal son los tres rivales que tendrá Colombia en la fase de grupos.

Para calma de los hincha, los precios por el momento no son definitivos. Según el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, quien habló con Blu Radio, la FIFA aún no ha publicado los valores definitivos y solo existe una referencia preliminar basada en estimaciones personales.

Sobre un rango más probable, Jesurún mencionó que podrían ubicarse entre US$200 y US$300, aunque claro esto variará según la demanda, la categoría y que no se lleve la mayoría de entradas la reventa.

¿Cuánto costarían las entradas para el partido de Uzbekistán contra Colombia?

Colombia jugará contra Uzbekistán el próximo 17 de junio de 2026 desde las 21H00 (CO) en el estadio Azteca y estos serían los precios de las entradas desde Categoría 1 a Categoría 4:

Categoría 4: 799 dólares (la más barata)

Categoría 3: 893 dólares (la más barata)

Categoría 2: 947 dólares (la más barata)

Categoría 1: 1.030 dólares (la más barata)

¿Cuánto costarían las entradas para el partido de Colombia contra el ganador de repechaje FIFA?

El segundo partido de Colombia en el Mundial 2026 será contra el ganador de la llave del repechaje entre RD Congo, Nueva Caledonia y Jamaica el 23 de junio de 2026. Ese encuentro se jugará en el Estadio Akron de Guadalajara-México. Para ese encuentro así están los precios de las entradas:

Categoría 4: 751 dólares (la más barata)

751 dólares (la más barata) Categoría 3: 865 dólares (la más barata)

865 dólares (la más barata) Categoría 2: 929 dólares (la más barata)

929 dólares (la más barata) Categoría 1: 1.123 dólares (la más barata)

¿Cuánto costarían las entradas para el partido de Colombia contra Portugal?

El último partido de Colombia en el Mundial 2026 será contra Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami el 27 de junio de 2026 desde las 18H30 (CO). Estos serían los precios de las entradas desde Categoría 1 a Categoría 4:

Categoría 4: 1.476 dólares (la más barata)

Categoría 3: 1.573 dólares (la más barata)

Categoría 2: 1.887 dólares (la más barata)

Categoría 1: 2.415 dólares (la más barata)

