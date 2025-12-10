Todo confirmado: Esto costará ver el partido del Inter Miami de Messi contra Barcelona SC en Ecuador

Este miércoles 10 de diciembre de 2025 se confirmó que Lionel Messi con el Inter Miami estarán en Ecuador para jugar un partido amistoso en el 2026. El ‘GOAT’ visitará el país con el Inter Miami en el mes de febrero y se terminará enfrentando a Barcelona SC.

En un evento en el Estadio Monumental se confirmó que Inter Miami estará jugando contra Barcelona SC el próximo 7 de febrero, en lo que supone uno de los eventos más importantes e impactantes para el fútbol ecuatoriano en los últimos años.

¿Cuánto costarán las entradas para el Inter Miami vs Barcelona SC?

Los precios para las entradas del partido entre Inter Miami y Barcelona están a la altura del denominado evento:

40usd – Tribuna Este

80usd – General

180usd – Tribunas

200usd – Palcos

250usd – Suite

450usd – Messi Experience

Así se presentó el partido entre Inter Miami y Barcelona SC. (Foto: @detitular_ec)

Inter Miami estará en esta parte del continente realizando diferentes partidos, ya que también está planificado que se enfrente a Atlético Nacional en Colombia y un equipo en Perú. Por primera vez, Ecuador recibirá a Messi en un partido de clubes.

¿Barcelona SC paga para recibir al Inter Miami en el Monumental?

Desde la organización del evento descartaron que Barcelona SC esté pagando para jugar contra el Inter Miami, sino todo lo contrario. El ‘Ídolo’ recibiría recursos financieros por jugar este partido que superarían más del millón de dólares. El encuentro se jugará en el Estadio Monumental.

En síntesis:

Lionel Messi e Inter Miami jugarán un partido amistoso contra Barcelona SC en Ecuador .

e jugarán un partido amistoso contra en . El encuentro será el 7 de febrero de 2026 en el Estadio Monumental de Barcelona SC.

de en el de Barcelona SC. El precio de las entradas va desde 40usd (Tribuna Este) hasta 450usd (Messi Experience).

