Messi vs Atlético Nacional: ¿en cuántos estadios de Colombia jugó el 10 de la Selección Argentina?

Después de 13 años, Lionel Messi volverá a la ciudad de Medellín. Atlético Nacional e Inter Miami jugaran el ‘Partido de la historia’ en el Atanasio Girardot a inicios del 2026 como preparación para los campeones de la MLS. Estos son todos los estadios donde La Pulga ha jugado tanto a nivel individual como con la Selección Argentina.

Un amistoso contra diferentes leyendas y en el 2013 era el último antecedente de Messi por tierras paisas. Su equipo ganó 9-6 en una jornada donde dijeron presente nombres como Javier Mascherano, Martín Demichelis, Pablo Aimar, Sergio Agüero. Antonio Cassano, Pablo Osvaldo, Marco Materazzi, Eric Abidal, Marek Hamsik, Bojan Krkic y los colombianos James Rodríguez, Dorlan Pabón, John Viáfara, Mario Yepes, Giovanni Hernández o Macnelly Torres. Eso sí, la vida de Lionel en Colombia mucho antes.

Nos devolvemos al Sudamericano sub-20 del 2005. Colombia sería campeón en su casa mientras el mundo conocía lentamente el nombre de Messi. Ante selecciones como Venezuela, Bolivia, Brasil o Perú, Lionel jugaría y marcaría en estadios como el Centenario de Armenia, Palogrande de Manizales o Hernán Ramírez Villegas de Pereira. Fue la gran estrella de esa edición junto a Hugo Rodallega. La Albiceleste sería tercera.

Dos años más tarde había que viajar a la capital. Argentina visitaba a Colombia por las Eliminatorias del 2010. El Campin vio a Colombia remontar un golazo del argentino y que por entonces era dirigido por Alfio Basile. Era hasta hace no muchos menos, la última victoria de los cafeteros en los procesos de clasificación a las Copas del Mundo en su casa frente a la Albiceleste.

Messi vuelve a jugar en Medellín 13 años más tarde

Además de estos feudos, Messi sobre todo pisó la ciudad de Barranquilla en Colombia. Marco en el Metropolitano en el 1-2 del 2011 a favor de Argentina y jugó en el 2-2 del 2021 ya con Lionel Scaloni al frente de sus filas. Inter Miami vuelve al 10 a la ciudad de Medellín a inicios del 2026 y para jugar un ‘Partido de la historia’ que ya calienta motores. Su balance general ante el combinado cafetero, de 12 partidos con 5 triunfos, 5 empates y 2 derrotas.

René Higuita ya palpita la presencia de Messi

“Tenemos que dar la mejor cara y esta es una oportunidad muy grande para aprovecharla. Uno en la vida tiene sueños y para los muchachos de Nacional, tener a Messi es un gran sueño. Después, el enfrentar al mejor del mundo, campeón, donde ha ido es campeón, entonces es esa gran satisfacción”, marcaba Higuita en diálogo con los medios oficiales del club paisa.

Lo ve como una oportunidad de peso para que Nacional llegue de la mejor forma posible al inicio del segundo semestre: “Si nos enfrentamos al mejor del mundo, entonces de ahí van a salir cosas muy buenas para lo que tenemos aquí a nivel de clubes, que lo más importante es la Copa Libertadores. Yo teniendo la edad de estos muchachos, no me quejo porque también tuve la oportunidad de enfrentar al mejor del mundo en mi momento (Maradona), llegando de ser campeones. Esa es una satisfacción, como que uno no tiene pierde y todo es ganancia al enfrentar a los mejores”.

