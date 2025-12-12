Es tendencia:
Selección Colombia

Ponen a figura de Colombia en planes del Real Madrid por más de 100 millones

Al igual que hace pocas semanas, otro jugador de la Selección Colombia se rumora en planes de fichaje del Real Madrid.

Por Gustavo Dávila

Ponen a figura de Colombia en planes del Real Madrid por más de 100 millones Foto: Getty
Al igual que Daniel Muñoz hace pocas semanas, ahora la prensa internacional pone a otro titular de la Selección Colombia en planes del Real Madrid. El gigante de España está en crisis y va por un atacante colombiano.

Luis Díaz estaría entre los candidatos que maneja el Real Madrid en caso de que se concrete la venta de Vinicius Jr. El brasileño y el club no renuevan y podrían partir caminos en el 2026.

Real Madrid vendería a Vinicius por cerca de 200 millones de euros y con ese dinero comprarían a Luis Díaz. El Bayern Múnich lo compró en 75 millones por lo que su precio no será menor a 100 millones de euros.

Luis Díaz está consolidado como titular en el club alemán y ya lleva un título ganado en sus primeros meses. El Liverpool por su parte extraña al colombiano desde su salida.

Olise del Bayern Múnich, Doue del PSG, Saka del Arsenal y Kenan Yildiz de la Juventus son los cuatro cracks que también están en los planes del Real Madrid en reemplazo del Vini.

El salario de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Fuentes como L’Equipe entregan a Luis Díaz un contrato cercano a los 14 millones de euros de manera anual por Bayern Múnich. En España ganaría cerca de 17 milloes, lo que le ofrece el Madrid a Vini por renovar.

Actualizan los precios de los partidos de Colombia en el Mundial 2026 ¿más caros?

Luis Díaz – Selección de Colombia

En resumen

  • Real Madrid tiene a Luis Díaz entre sus candidatos para reemplazar a Vinicius Jr. en 2026.
  • El club español Real Madrid podría vender a Vinicius por cerca de 200 millones de euros para fichar a Díaz.
  • El futbolista colombiano Luis Díaz fue comprado por el Bayern Múnich en 75 millones, y su precio no bajará de 100 millones de euros.
Gustavo Dávila
