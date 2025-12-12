Independiente del Valle se llevó a un campeón de Liga de Quito

Independiente del Valle se empezó a mover con fuerza en el mercado de fichajes y ahora tiene ya dos contrataciones para el 2026. Los ganadores de la LigaPro se llevaron a un campeón sudamericano con Liga de Quito.

Daykol Romero es nuevo jugador de Independiente del Valle por las siguientes tres temporadas. El lateral terminó contrato con Universidad Católica y como agente libre se fue a IDV.

El futbolista, ex Liga, firmó con Católica donde jugó más de 40 partidos casi todos como estelar. Había rumores de Orense pero fueron los sangolquileños los que lo ficharon.

Independiente del Valle tiene así su segundo refuerzo para el 2026 tras haber contratado a Djorkaeff Reasco, delantero goleador de El Nacional. Ambos llegan como variantes para el cambio.

Independiente del Valle podría tener varias salidas con las ventas de Patrick Mercado, y rumores de intereses por Mateo Carabajal, Claudio Spinelli, Guido Villar entre otros.

Los juveniles que ha vendido IDV en los últimos años

Independiente del Valle se ha caracterizado por históricas ventas en los últimos años. El club ha vendido a Europa a figuras como Kendry Páez, Justin Lerma, Moisés Caicedo, William Pacho, entre otros, que han dejado ingresos que superan ya los 100 millones.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan dónde jugará Bryan Ramírez en el 2026 ¿se queda en LigaPro?

Daykol Romero – Liga de Quito

En resumen