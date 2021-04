Streets of Rage 4 revela al nuevo personaje de su primera expansión

Debido al éxito de Streets of Rage 4, la desarrolladora Dotemu había anunciado que llegaría más contenido al juego a través de actualizaciones y DLC pago. Ahora han revelado al segundo personaje que llegará a través de la primera expansión, titulada Mr. X Nightmare.

Se trata de Max Thunder, personaje que recordarán quienes hayan jugado al clásico Streets of Rage 2. Max es conocido por su cuerpo musculoso y sus habilidades de lucha libre, las cuales se pueden ver en todo su esplendor en el trailer de abajo.

Max aparece en el juego base de Streets of Rage 4, pero solo como un jefe al que el jugador debe derrotar, y no como un personaje controlable. Se le une a Estel Aguirre como parte del plantel de este DLC, y aún queda un personaje por revelarse.

Streets of Rage 4 está disponible en PC, Nintendo Switch, PS4, y Xbox One. En cuanto a la expansión de Mr. X Nightmare, aún no se tienen detalles con respecto a cuándo saldrá y cuánto costará, pero sabemos que traerá también un modo de supervivencia.

