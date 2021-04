Wasteland 3 presenta su primera expansión: fecha, trailer y detalles

El año pasado, los fans de los RPGs presenciaron el cierre de una trilogía que se inició en 1988. Nos referimos al lanzamiento de Wasteland 3, el juego de rol que siguió la historia contada por aquel juego que generaría la existencia de Fallout. Ahora, InXile Entertainment ha anunciado la primera expansión de esta entrega.

Se trata de The Battle of Steeltown, que llegará el próximo 3 de junio a Xbox y PC. Nos llevará a visitar el complejo industrial de Steeltown, del cual proviene casi toda la tecnología de Colorado, desde armas y armaduras hasta camiones y robots. Nuestro trabajo es investigar qué sucedió luego de que el lugar haya dejado de operar misteriosamente.

Como el resto de las misiones en el juego, nuestras decisiones alterarán el rumbo de esta narrativa. InXile promete que veremos nuevos enemigos, armas, ítems, personajes, y encuentros en el mapa. El combate recibirá nuevas mecánicas para adaptarse a la variedad de robots y autómatas que nos encontraremos.

The Battle of Steeltown estará disponible por U$S13,99 en Steam, GOG, Xbox One, y PlayStation 4. Aquellos con suscripción a Xbox Game Pass podrán adquirir la expansión con 10% de descuento. Esta llegará poco después que el parche gratuito 1.4.0, que también tendrá adiciones interesantes para Wasteland 3.

