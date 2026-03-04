Revelaron el verdadero motivo por el cuál no juega Juan Pablo Ruiz en Emelec ¿Contrato muy caro?

Juan Pablo Ruiz viene siendo la gran ausencia de Emelec, pese a ser uno de los jugadores que mejor rindió en el club azul en el 2025. Sin embargo, para esta nueva temporada, el jugador no está sumando minutos con el equipo azul y aún no está ni inscrito.

En medio de los rumores de una decisión de Vicente Sánchez y una posible lesión. Se reveló que Juan Pablo Ruiz aún no juega con Emelec, porque el jugador no llega a un acuerdo con la directiva azul en cuánto a cláusulas de su contrato. No obstante, sí aceptó una reducción salarial.

De acuerdo a la información de Javier Ruiz, en la temporada anterior se efectuó una renovación automática al contrato del jugador. Se hizo con un salario elevado como lo venía haciendo la directiva de Jorge Guzmán, sin embargo, esto ya no es así con el nuevo directorio.

Aunque hay un acuerdo respecto al salario, serían otros los impedimentos para el jugador. Por lo cual, si todavía no llegan a un acuerdo, el futbolista seguirá sin ser inscrito. De momento, se mantiene entrenando con normalidad y forma parte del club azul.

Juan Pablo Ruiz aún no juega con Emelec. (Foto: Imago)

Por lo cual, en caso de que no lleguen a un acuerdo entre ambas partes, lo más probable es que Juan Pablo Ruiz no juegue el Clásico del Astillero. En el debut ante Delfín, se evidenció que al club le faltó un extremo por la banda izquierda durante todo el encuentro.

Los números de Juan Pablo Ruiz en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Juan Pablo Ruiz ha jugado un total de 64 partidos entre todas las competencias. Marcando 5 goles y dando 3 asistencias. Lleva en cancha poco más de 4.000 minutos. En este mercado, el club se lo compró a Estudiantes de Buenos Aires.

En síntesis:

Juan Pablo Ruiz no ha sido inscrito con Emelec para la temporada 2026 .

no ha sido inscrito con para la temporada . El extremo registra 5 goles y 3 asistencias en 64 partidos con el club.

y en con el club. Juan Pablo Ruiz aceptó una reducción salarial, pero no hay acuerdo en las cláusulas.

