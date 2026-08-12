Barcelona se quedó sin plan B al fichaje de Julián Alvarez

La trama Julián Alvarez sigue siendo el principal tema de conversación en España. Ahora mismo Barcelona espera por las primeras reuniones entre el argentino y Diego Pablo Simeone a la espera de ver cómo puedan reconducirse las charlas entre clubes. Mientras tanto, uno de los planes B al fichaje del ex River Plate ya no será opción para los culés.

Comunica Fabrizio Romano que Dusan Vlahovic ya tiene destino. Tras dejar Juventus de manera gratuita y de incluso ofrecerse a Barcelona como solución para la falta de gol de los culés, desde Besiktas ya han cerrado su fichaje de cara a la próxima temporada. Era uno de los planes B que tenían en la ciudad condal si es que lo de Julián Alvarez se terminaba cayendo. No hay muchas más opciones a 12 de agosto.

Y es que en Madrid de momento no tuercen su brazo con Julián Alvarez. Desde el club de la capital no pretenden que salga a Barcelona este verano. Incluso, quieren que pida perdón por manifestar su deseo de ser culé. Hoy se dará su primer contacto con Diego Pablo Simeone en cuanto a cara a cara se refiere.

Por eso Barcelona maneja otras opciones. Deco, director deportivo de la entidad, se ha venido reuniendo con agentes de todo tipo en caso de que sacar a Julián Alvarez del Atlético de Madrid sea imposible. Vlahovic, ya en Turquía, Lautaro Martínez o Joao Pedro, algunas de las opciones que se han manejado durante todo el verano. El tiempo apremia.

Vlahovic, rumbo al Besiktas tras buscar llegar a Barcelona: GETTY

Vlahovic ya no es opción en caso de que el fichaje de Julián Alvarez sea imposible. El serbio, tras 5 temporadas y 68 goles para la Vecchia Signora, se ofreció en varias ocasiones al equipo blaugrana y rechazó varias ofertas esperando convencer a Deco, Hansi Flick y Joan Laporta. Opción descartada para un Barça que espera novedades hoy en Madrid.

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Ferran Torres, más cerca de dejar Barcelona

El PSG se acerca a conseguir un acuerdo con Barcelona por la salida del delantero. Cerca de 55 millones pagarán los de Luis Enrique por el goleador de la final del Mundial. Se espera que los culés, si se confirma todo, no busquen un delantero más allá de Julián Alvarez. Si lo de La Araña se hace imposible, ahí si habría chances de buscar otras alternativas en cuanto a la conformación de la plantilla se refiere.

Torres, con contrato hasta el año 2027, estaba a solo unos meses de poder salir del Barcelona como agente libre. El jugador declaró días atrás que esperaba por muestras de cariño del club para prolongar su contrato. En medio de la trama Julián Alvarez, Ferran Torres también cambiará de camiseta más pronto que tarde.

Datos claves

Dusan Vlahovic fichó por el Besiktas y quedó descartado como opción del Barcelona.

fichó por el y quedó descartado como opción del Barcelona. Julián Álvarez mantendrá su primer cara a cara con Simeone para definir su futuro.

mantendrá su primer cara a cara con para definir su futuro. Ferran Torres cerca de fichar por el PSG por 55 millones de euros.