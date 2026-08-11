“Impotencia…” Mientras Falcao y Jhon Arias ofrecen ayuda tras el terremoto en Colombia, esto hizo James Rodríguez

James Rodríguez queda en el centro de la polémica tras su mensaje por el terremoto en Colombia.

James Rodríguez también está muy pendiente de lo que pasa en Colombia, tras el terremoto de 7,4 grados que sacudió al país. El volante de la Selección mandó un amplio mensaje a sus compatriotas y ofreció su solidaridad a todos los afectados por este desastre natural.

El jugador colombiano escribió en sus redes sociales un extenso mensaje para todos los colombianos en el que se mostró también muy dolido por este duro momento que está viviendo ahora mismo el país. Son más de 200 víctimas las que se registran por el terremoto.

“Ya han pasado 24 horas del fuerte terremoto que sorprendió a mi país. La situación es devastadora y triste: me llena de impotencia ver los daños y a los afectados. La fuerza de la naturaleza escapa a todo entendimiento, pero sí nos deja un mensaje: levantarnos de los momentos más difíciles depende de nosotros mismos“, comienza el mensaje del 10.

Por otro lado, James también ofreció su solidaridad por este duro momento. “De mi parte, envío toda mi solidaridad y apoyo a todos aquellos que hoy sienten desesperanza. Dios está con ustedes y nunca los abandonará“, dice el comunicado.

El mensaje de James en sus cuentas oficiales. (Captura de pantalla)

James también agradeció a todos aquellos quienes ayudan en terreno a los damnificados como bomberos, ejercito y policía. “Todas las fuerzas vivas que están colaborando: simplemente, gracias. Su labor inquebrantable es una bendición y nos llenan de orgullo. Cuenten con mis ayudas y total apoyo. Mañana todo será mejor. Te amo, Colombia“, termina el comunicado del 10.

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La ayuda que ofrecieron Falcao y Jhon Arias

Mientras James o Luis Díaz mandaron mensajes de apoyo, otros como Jhon Arias se han vuelto tendencia en redes sociales por su ayuda pública a los damnificados. El extremo de Palmeiras mandó un avión con servicios médicos e insumos para los afectados por el terremoto.

En síntesis: