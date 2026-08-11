El DT del Atlético de Madrid comparó a ambas campeonas del mundo y vio similitudes de peso. Para Simeone, España imitó a Argentina en Qatar 2022.

Diego Pablo Simeone se abre sobre su presente y futuro en Atlético de Madrid. También sobre una Copa del Mundo que conoce como pocos y donde siguen las reflexiones alrededor de la victoria de España en Nueva Jersey sobre Argentina. El Cholo afirma que el ganador del Mundial 2026 tiene similitudes de peso con lo visto en Qatar 2022.

“No hay un equipo que defienda mal y consiga ser campeón. España lo demostró en el Mundial: solo encajaron un gol y jugaron un buen fútbol sin ser espectaculares. Si me preguntas qué jugador español brilló durante la competición, no sabría decírtelo. Sobre todo, fueron muy compactos, y para mí, su victoria es un éxito de equipo. Un poco como Argentina en 2022″, primeras palabras del Cholo en charla con France Football.

Entiende el argentino que España y la Albiceleste tuvieron similitudes a la hora de ser equipos intensos como parejos. El general de sus colectivos fueron la mejor arma para conseguir imponerse a selecciones de todo tipo y en un contexto donde si bien llegaban como candidatos a sus torneos, ni mucho menos eran los máximos favoritos. Para el Cholo, colectivo vence a individualidades.

Es la primera gran declaración del argentino tras la Copa del Mundo. Se lo vio en el Mundial viendo diferentes partidos de su hijo, así como apoyando a una selección que llegó a la séptima final de su historia. Para Diego Pablo Simeone, los ibéricos vencieron con justicia en una final de Nueva Jersey donde Ferran Torres se convirtió en héroe en todos los sentidos.

Simeone, convencido de que España fue muy superior en el Mundial 2026: GETTY

Simeone elogió a España tras la final del Mundial y la comparó con Argentina en Qatar 2022. Dos combinados marcados por un colectivo más que parejo, así como por una intensidad sin balón que fue una de sus mejores armas para vencer a rivales con mayores atractivos desde lo individual. El Cholo, conocedor de ambos combinados, afirma que comparten más características de las que podrían pensarse.

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Simeone habló de su futuro en Atlético de Madrid

El argentino tiene contrato hasta el 2027 en una entidad donde el pasado como presente no se entiende sin su figura. Ganar títulos, el siguiente paso para el proyecto: “Cuando llegué en 2011 el Atlético llevaba 18 años sin ganar una Liga. Luego volvimos a ganar en 2021, siete años después. Lo que tiene que conseguir el equipo es reducir todavía más esos intervalos. Estoy convencido de que el club me dará las herramientas para ser competitivo, como siempre me las ha dado”.

“No aspiro al récord de Wenger, Ferguson ni de nadie más; eso no es lo que me motiva. Solo pienso en la energía, la fuerza y la humildad que necesito para estar aquí”, reflexiones de Diego Pablo Simeone en una charla con France Football donde dejó en claro que más que nunca, Atlético de Madrid está obligado a ganar títulos.

Datos claves

Diego Simeone afirmó que España campeona del Mundial 2026 imitó a Argentina en 2022.

afirmó que España campeona del Mundial 2026 imitó a Argentina en 2022. La España campeona del mundo solo encajó un gol con gol decisivo de Ferrán Torres.

del mundo solo encajó un gol con gol decisivo de Ferrán Torres. Diego Simeone aseguró que no busca récords y tiene contrato en Atlético hasta 2027.