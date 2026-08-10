CONMEBOL suspende el partido de Deportes Tolima contra Independiente del Valle por la Copa Libertadores

La CONMEBOL tomó una decisión con el partido de IDV y Deportes Tolima por la Copa Libertadores.

Este lunes 10 de agosto de 2026 el occidente de Colombia se vio sorprendido por un fuerte sismo de 7.2 grados que obligó a que el fútbol colombiano se suspenda por esta semana. Pero también ahora la misma CONMEBOL tomaría una decisión pensando en la Copa Libertadores.

El martes debían enfrentarse en Colombia, Deportes Tolima contra Independiente del Valle, sin embargo, el partido ha quedado suspendido por el delicado momento que atraviesa el país. Aún no hay una fecha nueva para que se dispute el encuentro.

Independiente del Valle y Tolima protagonizan una gran llave de los octavos de final de la Copa Libertadores, pero el encuentro no se podría jugar por este duro momento. Por otro lado, la CONMEBOL confirmaría en las siguientes horas la fecha del nuevo encuentro.

La DIMAYOR también tomó esta decisión y suspendió todo el fútbol de la jornada por este delicado momento que vive esta zona del país. Por lo cual, se espera que CONMEBOL también haga lo propio con todos los partidos de todas las competencias a jugarse en Colombia.

La decisión de la DIMAYOR de suspender toda la jornada de fútbol en Colombia. (Captura de pantalla)

Independiente del Valle también llegaba a este partido de la Copa Libertadores como uno de los equipos más importantes del torneo y como un absoluto dominador del fútbol ecuatoriano. Los ‘Rayados’ ya son virtuales campeones del torneo con más de 10 partidos todavía por jugar.

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¿Qué canal pasa el partido de Tolima contra IDV cuando se reprograme?

Se espera una nueva fecha para el partido entre colombianos y ecuatorianos, pero el encuentro cuando sea que se juegue finalmente se podrá ver por ESPN y también por el Plan Premium de Disney+.

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